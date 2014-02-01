به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار ظرف یک تا دو هفته دیگر میتواند سلامتی خود را به طور کامل بازیابد. مهاجم برزیلی بارسا در تاریخ 16 ژانویه و در بازی با ختافه از ناحیه مچ پای راست دچار آسیب دیدگی شد و انتظار میرفت سه تا چهار هفته خانه نشین شود.
بر پایه گزارش سایت بارسلونا، نیمار به احتمال فراوان میتواند بارسا را در دیدار رفت از مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچسترسیتی در تاریخ 18 فوریه (29 بهمن) همراهی کند.
"خراردو مارتینو"، سرمربی بارسا، در این خصوص اظهار داشت: خبر خیلی خوبی است اما نباید در خصوص بازی دادن به نیمار شتاب کنیم. امیدواریم او برای بازی با منچسترسیتی که دیداری کلیدی برای ما به حساب میآید آماده شود.
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