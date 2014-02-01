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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۴۲

بازگشت نیمار به تمرینات/

مهاجم بارسلونا به بازی با من‎سیتی می‎رسد

مهاجم بارسلونا به بازی با من‎سیتی می‎رسد

مهاجم برزیلی تیم فوتبال بارسلونا برای نخستین بار از زمانی که دچار آسیب دیدگی از ناحیه مچ پا شد، در تمرینات این تیم حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، نیمار ظرف یک تا دو هفته دیگر می‎تواند سلامتی خود را به طور کامل بازیابد. مهاجم برزیلی بارسا در تاریخ 16 ژانویه و در بازی با ختافه از ناحیه مچ پای راست دچار آسیب دیدگی شد و انتظار می‎رفت سه تا چهار هفته خانه نشین شود.

بر پایه گزارش سایت بارسلونا،  نیمار به احتمال فراوان می‎تواند بارسا را در دیدار رفت از مرحله حذفی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا مقابل منچسترسیتی در تاریخ 18 فوریه (29 بهمن) همراهی کند.

"خراردو مارتینو"، سرمربی بارسا، در این خصوص اظهار داشت: خبر خیلی خوبی است اما نباید در خصوص بازی دادن به نیمار شتاب کنیم. امیدواریم او برای بازی با منچسترسیتی که دیداری کلیدی برای ما به حساب می‎آید آماده شود.

کد مطلب 2225946

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