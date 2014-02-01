زنگ انقلاب در مدارس شهر دهدشت طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهر دهدشت صبح شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در دبیرستان دخترانه شاهد دهدشت بیان کرد: خون های بسیاری در گذشته تاریخ این انقلاب ریخته شدند تا انقلاب اسلامی امروز پرثمر و تنومند در قطعه ای از تاریخ بدرخشد.

حجت الاسلام سید نصیر حسینی با بیان اینکه امروز باید آگاه باشیم که انقلاب اسلامی ایران خواسته انبیاء و اولیاء الهی و خداست، اظهار داشت: آنکس که در این مسیر تلاش کند و یاد و خاطره انقلاب را زنده نگه دارد در مسیر ارزش های الهی قدم بر می دارد.

وی اضافه کرد: اما کسی که به انقلاب خیانت کند در واقع به ارزش های الهی و خون شهدا خیانت کرده است.

حجت الاسلام حسینی با تاکید بر اینکه امروزه ما مکلفیم که از استقلال و هویت این ملت و انقلاب دفاع کنیم، اظهار داشت: ما باید فراموش نکنیم که روزی در پیشگاه خدا قرار می گیریم و در مقابل تمام اعمالمان باید پاسخگو باشیم.

وی بیان داشت: سرانجام خیانتگران به انقلاب، سرافکندگی در دنیا و آخرت است اما کسی که از آرمان های این انقلاب دفاع کند با سعادتمندی، شرف و عزت در بهشت جاودان خدا قرار خواهد گرفت.

امام جمعه شهر دهدشت ادامه داد: کسی که اهل خرد و عقل است، از این انقلاب دفاع می کند اما کسی که عقب مانده و بی خرد است به این انقلاب خیانت می کند.

وی در پایان تصریح کرد: پیام انقلاب و حماسه از خود گذشتگی و ایثار عاشقان انقلاب و وطن باید برای نسل امروز و دانش آموزان نهادینه شود.