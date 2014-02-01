دو طرح امدادی عمرانی در خراسان جنوبی به بهره برداری می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رحيم شهرياري صبح شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به افتتاح اردوگاه کشوری هلال احمر در محل آبگرم معدنی فردوس اظهارکرد: تا کنون برای ساخت این اردوگاه 11 میلیارد ریال هزینه شده است.

وی با بیان اینکه راه اندازی این اردوگاه نقش موثری در توسعه و شناساندن جاذبه های گردشگری و جغرافیای طبیعی استان خواهد داشت، ادامه داد: در کشور 11 اردوگاه هلال احمر در دست ساخته است که خراسان جنوبی یکی از این استانها است.

وی ظرفیت این اردوگاه را 120 نفر اعلام کرد و بیان داشت:اردوگاه هلال احمر فردوس دارای 25 اتاق مجهز به تمامی امکانات رفاهی، دو آشپزخانه مرکزی و سالن کنفرانس 120 نفره است.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال فاز اول این اردوگاه به بهره برداری می ر رسد، گفت: ساخت این اردوگاه در کمتر از یک سال صورت گرفته است.

به گفته وی در صورت تامین اعتبار برای فاز دوم این اردوگاه یک سالن ورزشی نیز احداث خواهد شد.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي از افتتاح پايگاه امداد جاده اي بيرجند نیز در دهه فجر امسال خبر داد و افزود: با اعتبار سه میلیارد ریال با زیر بنای 218 متر آماه بهره برداری است.

وی با بیان اینکه ساخت این پایگاه در اردیبهشت ماه سال جاری آغاز شده است، تصریح کرد: هم اکنون 16 پایگاه امداد جاده ای در سطح استان فعال است.

شهریاری با بیان اینکه امدادگران و نجاتگران هلال احمر برای خدمت به مردم همیشه آماده هستند، گفت: حضور به موقع امدادگران و نجاتگران هلال احمر را در تمامی صحنه‌ ها مهم و ضروری است.

مديرعامل جمعيت هلال احمر خراسان جنوبي با بیان اینکه سعي ما بر اين است كه در هر خانواده يك امدادگر پرورش يابد، عنوان کرد: جمعیت هلال ‌احمر خراسان‌جنوبی برای مقابله با هرگونه حادثه‌ای از قبیل حوادث طبیعی و جاده‌ای آمادگی کامل دارد تا به موقع به افراد نیازمند امدادرسانی کند.