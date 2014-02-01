مشرف ممنوع الخروج شد/ واکنش اسلام آباد به اظهارات مقامات افغان درباره صلح با طالبان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیشن، دادگاهی در پاکستان از ممنوع الخروج شدن پرویز مشرف و صدور حکم بازداشت وی خبر داد و اعلام کرد به رئیس جمهوری سابق اجازه نمی دهیم تا برای درمان خود به خارج از کشور سفر کند.



این حکم پس از آن صادر شد که وکلای مشرف اعلام کردند موکل آنها به دلیل شرایط بد جسمانی خود نمی تواند در دادگاه حاضر شده و با همین بهانه نیز چندین بار در دادگاه حاضر نشد.



الجزیره نیز گزارش داد: دادگاه پاکستان خواستار حضور مشرف در جلسه 7 فوریه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات شده است که به خاطر اعلام وضعیت فوق العاده در سال 2007 به خیانت به کشور متهم شده است.



مشرف که از سالهای 1999 تا 2008 اداره پاکستان را برعهده داشت، همچنین به کشتار و بازداشت قضات دستگاه قضایی این کشور متهم شده است. مشرف نخستین حاکم نظامی پاکستان است که به اتهام خیانت محاکمه می شود و در صورت اثبات جرم ممکن است به مرگ با حبس ابد محکوم شود.



خبر دیگر اینکه وزارت خارجه پاکستان با ابراز تاسف از اظهارات "رنگین دادفر سپنتا" مشاور امنیت ملی افغانستان در این باره که اسلام آباد مانع اصلی مذاکرات صلح با طالبان است، گفت پاکستان حامی سرسخت صلح در افغانستان است.



رنگین دادفر سپنتا همچنین از دولت پاکستان به خاطر کشتار افغانی ها در حملات راکتی انتقاد کرد و از دولت آمریکا خواست تا پیش از امضای پیمان راهبردی از سوی کابل، بین افغانستان و پاکستان یکی را به عنوان همپیمان راهبردی خود انتخاب کند.



سپنتا در ادامه از مشاور امنیت ملی پاکستان که در واشنگتن گفته بود سرکردگان طالبان افغانستان موافق انجام مذاکرات پس از انتخابات آوریل هستند، انتقاد کرد.