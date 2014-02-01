به گزارش خبرگزاری مهر، این اثر که در 256 صفحه نوشته شده است، به مفهوم قدرت و عدالت میپردازد. در 12 فصل «کلاه جادویی و مجسمه مسی» دغدغههای یک حاکم، آسیبهای حکومتی و عوامل شکلگیری انقلاب اشاره شده است.
حنیف این اثر خود را یک رمان کاملاً ایرانی میخواند که در آن به شیوه داستان ایرانی از داستان در داستان، نقالی و قصهگویی عامیانه استفاده کرده است. به گفته وی، این رمان از میراث ادبی کهن مثل گزیده اشعار و مفاهیم بکر داستانهای ایرانی بهره برده و در عین حال که رئالیسم جادویی در آن برجسته است، ریشه در آثار ادبی کهن کشورمان دارد و آن را معرفی میکند.
این نویسنده کتاب «کلاه جادویی و مجسمه مسی» را برای چاپ به انتشارات عصر داستان سپرده است.
حنیف تاکنون 23 اثر به چاپ رسانده که در میان آنها چهار رمان و دو مجموعه داستان دیده میشود. رمان «قفس» از این نویسنده برگزیده دهمین دوره جایزه کتاب سال غنیپور در بخش داستان دفاع مقدس شده است.
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