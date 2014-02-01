رانندگان با احتیاط از محورهای منتهی به 7 شهرستان خراسان رضوی عبور کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، رانندگان عبوری از محورهای منتهی به شهرستانهای تایباد، خواف، درگز، صالح آباد، فریمان، کاشمر و باجگیران امروز شنبه دوازدهم بهمن ماه شاهد بارش برف هستند.
این گزارش با اشاره به این که بارش برف منجر به کاهش دید و کندی تردد خودروها در این محورها شده است میافزاید: در گردنههای گوجگی و مزداوند در محور مشهد- کلات، رباط سنگ و سبز در محور تربت حیدریه – مشهد و ابرش در محور مشهد- نیشابور، نیز بارش برف مشاهده میشود که رعایت نکات ایمنی بویژه سرعت مطمئنه و اجتناب از سبقتهای غیرضروری برای رانندگان عبوری از این محورها ضروری است.
همچنین بر اساس همین گزارش وقوع کولاک در گردنههای برگشاهی نیشابور و ریوش کاشمر و نیز ارتفاعات کلات گناباد گزارش شده است که این امر احتیاط بیشتر رانندگان هنگام عبور از این مسیرها را میطلبد.
مرکز مدیریت راههای اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از تمامی رانندگانى كه قصد عبور از محورهای مختلف استان را دارند، درخواست کرد قبل از حرکت از طریق شماره ارتباطی 141 و یا تلفن 3411000-0511 از آخرین وضعیت مسیر تردد خود اطلاع یابند، ضمن این که بنا بر اعلام این مرکز، نیروهای راهداری در همه محورهای استان به صورت فعال و برای تامین امنیت تردد مسافران حضور دارند .در حال حاضر رفت و آمد خودروها در دیگر محورها به صورت عادی جریان دارد.
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