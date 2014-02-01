  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۲۸

با توجه به وقوع برف و کولاک/

رانندگان با احتیاط از محورهای منتهی به 7 شهرستان خراسان رضوی عبور کنند

رانندگان با احتیاط از محورهای منتهی به 7 شهرستان خراسان رضوی عبور کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: مرکز مدیریت راه های اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی اعلام کرد بارش برف در محورهای منتهی به شهرستان‌ها و همچنین گردنه‌های استان ادامه دارد و با توجه به وقوع کولاک در گردنه‌های برگشاهی نیشابور و ریوش کاشمر و نیز ارتفاعات کلات گناباد خواستار احتیاط بیشتر رانندگان هنگام عبور از این مسیرها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رانندگان عبوری از محورهای منتهی به شهرستان‌های تایباد، خواف، درگز، صالح آباد، فریمان، کاشمر و باجگیران امروز شنبه دوازدهم  بهمن ماه شاهد بارش برف هستند.

این گزارش با اشاره به این که بارش برف منجر به کاهش دید و کندی تردد خودروها در این محورها شده است می‌افزاید: در گردنه‌های گوجگی و مزداوند در محور مشهد- کلات، رباط سنگ و سبز در محور تربت حیدریه – مشهد و ابرش در محور مشهد- نیشابور، نیز بارش برف مشاهده می‌شود که رعایت نکات ایمنی بویژه سرعت مطمئنه و اجتناب از سبقت‌های غیرضروری برای رانندگان عبوری از این محورها ضروری است.

همچنین بر اساس همین گزارش وقوع کولاک در گردنه‌های برگشاهی نیشابور و ریوش کاشمر و نیز ارتفاعات کلات گناباد گزارش شده است که این امر احتیاط بیشتر رانندگان هنگام عبور از این مسیرها را می‌طلبد.

مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی از تمامی رانندگانى كه قصد عبور از محورهای مختلف استان را دارند، درخواست کرد قبل از حرکت از طریق شماره ارتباطی 141 و یا تلفن 3411000-0511 از آخرین وضعیت مسیر تردد خود اطلاع یابند، ضمن این که بنا بر اعلام این مرکز، نیروهای راهداری در همه محورهای استان به صورت فعال و برای تامین امنیت تردد مسافران حضور دارند .در حال حاضر  رفت و آمد خودروها در دیگر محورها به صورت عادی جریان دارد.

کد مطلب 2225999

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها