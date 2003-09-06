اكرم مصوري منش : لازم است دولت به مقوله فرهنگ عنايت بيشتري داشته باشد

اكرم مصوري منش ، عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" تصريح كرد : به دليل وجود حاكميت هاي دوگانه و اختلاف نظر هاي بسياري كه بين نهادهاي دولتي و غير دولتي در بخش فرهنگ وجود دارد ، فعاليت ها و حركت هاي مغاير هم ، اين بخش مهم و اساسي كشور مجالي براي رشد و تعالي ندارد .

وي گفت : در شرايط حاضر فعاليت هاي ابتكاري ، رقابت ها و انگيزه ها از بين رفته و هيچ تحولي در عرصه فرهنگ ايجاد نمي شود .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، در ادامه با اشاره به فرهنگ بسيار غني ، كهن و ارزشمند ايران ، گفت : كشور ايران همواره با فرهنگ و تمدن خود معرفي و شناخته شده است ، اما در سالهاي اخير به دليل مشكلات موجود و عدم هماهنگي هاي لازم بين دستگاههاي فعال ، همواره ركود را در اين بخش شاهد بوده ايم .

مصوري منش در مورد موضع كميسيون فرهنگي مجلس و برنامه هاي آن براي تغيير در نگرش ها و وضعيت فعلي فرهنگ كشور گفت : متأسفانه مجلس نمي تواند ديدگاهها را تغيير دهد و همين امر، مجلس را دربخش فرهنگ كشور، ناكارآمد كرده است .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد : مجلس تا امروز نتوانسته ، به صورت مطلوب و شايسته ميانجيگري كرده و در جهت رشد و توسعه فرهنگ كشور مثبت عمل كند و اين بخش را به جايگاه مطلوب برساند .

وي ، تصريح كرد : با توجه به حساسيت وهمچنين اهميت موضوع ، لازم است دولت به اين مقوله عنايت بيشتري داشته و

برنامه ريزي هاي منسجم ، دقيق ، كارشناسانه و زيربنايي براي برطرف كردن مشكلات موجود ارائه دهد .

مصوري منش در ادامه ، واگذاري فرهنگ را به بخش خصوصي ، بهترين راهكار براي رفع مشكلات موجود عنوان كرد و افزود : البته واگذاري فرهنگ به بخش خصوصي ، زماني مي تواند راهگشا و كارآمد باشد كه ، نظارت دولت به طور مستمر وجود داشته باشد .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تأكيد كرد : بي ترديد ، با واگذاري امور فرهنگي به بخش هاي خصوصي ، فرهنگ توسعه خواهد يافت و به دليل رقابت هاي سالمي كه ايجاد مي شود ، ارتقاء سطح كيفي را شاهد خواهيم بود .



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