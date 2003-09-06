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۱۵ شهریور ۱۳۸۲، ۱۲:۴۷

برنامه سوم و چهارم توسعه در بخش فرهنگ و هنر (9)

اكرم مصوري منش : لازم است دولت به مقوله فرهنگ عنايت بيشتري داشته باشد

اكرم مصوري منش : لازم است دولت به مقوله فرهنگ عنايت بيشتري داشته باشد

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي گفت : تغيير وضعيت فرهنگي كشور نياز به برنامه ريزي هاي بنيادين داشته و سياستگذاري هاي كلان دولت را مي طلبد .

اكرم مصوري منش ، عضوكميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در گفت وگو با خبرنگار "مهر" تصريح كرد : به دليل وجود حاكميت هاي دوگانه و اختلاف نظر هاي بسياري كه بين نهادهاي دولتي و غير دولتي در بخش فرهنگ وجود دارد ، فعاليت ها و حركت هاي مغاير هم ،  اين بخش مهم و اساسي كشور مجالي براي رشد و تعالي ندارد .
وي گفت : در شرايط حاضر فعاليت هاي ابتكاري ، رقابت ها و انگيزه ها از بين رفته و هيچ تحولي  در عرصه فرهنگ ايجاد نمي شود .
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، در ادامه با اشاره به فرهنگ بسيار غني ، كهن و ارزشمند ايران ، گفت :  كشور ايران همواره با فرهنگ و تمدن خود معرفي و شناخته شده است ، اما در سالهاي اخير به دليل مشكلات موجود و عدم هماهنگي هاي لازم بين دستگاههاي فعال ، همواره ركود را در اين بخش شاهد بوده ايم .
مصوري منش در مورد موضع كميسيون فرهنگي مجلس و برنامه هاي آن براي تغيير در نگرش ها و وضعيت فعلي فرهنگ كشور گفت : متأسفانه مجلس نمي تواند ديدگاهها را تغيير دهد و همين امر،   مجلس را دربخش فرهنگ كشور، ناكارآمد كرده است .
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد :  مجلس تا امروز نتوانسته ،  به صورت مطلوب و شايسته ميانجيگري  كرده و در جهت رشد و توسعه فرهنگ كشور مثبت عمل كند و اين بخش را به  جايگاه مطلوب برساند .
وي  ، تصريح كرد : با توجه به حساسيت وهمچنين اهميت موضوع ، لازم است دولت به اين مقوله عنايت بيشتري داشته و
برنامه ريزي هاي منسجم ، دقيق ، كارشناسانه و زيربنايي براي برطرف كردن مشكلات موجود ارائه دهد .
مصوري منش  در ادامه ،  واگذاري فرهنگ را به بخش خصوصي ،  بهترين راهكار براي رفع مشكلات موجود عنوان كرد و افزود : البته واگذاري فرهنگ به بخش خصوصي ، زماني مي تواند راهگشا و كارآمد باشد كه ، نظارت دولت به طور مستمر وجود داشته باشد .
عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي  تأكيد كرد : بي ترديد ،  با واگذاري امور فرهنگي به بخش هاي خصوصي ، فرهنگ  توسعه خواهد يافت و به دليل رقابت هاي سالمي كه ايجاد مي شود ، ارتقاء سطح كيفي را شاهد خواهيم بود .
کد مطلب 22260

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