نجفی و سلطانی فر از پیراهن تیم ایران در جام جهانی رونمایی می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی رئیس پیشین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و مسعود سلطانی فر رئیس جدید این سازمان صبح امروز (شنبه دوازدهم بهمن ماه) با هم و با یک دستگاه خودرو وارد سازمان شدند.

سلطانی فر پس از ورود به سازمان میراث فرهنگی نخستین روز کاری خود را با همراهی نجفی آغاز کرد.

همچنین جلسه شورای معاونان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نیز ظهر امروز با حضور روسای پیشین و جدید این سازمان برگزار می شود.

اما نجفی و سلطانی فر، شامگاه امروز به منظور رونمایی از پیراهن تیم ملی جمهوری اسلامی ایران در بازیهای جام جهانی که منقش به لوگوی یوز ایرانی است در هتل المپیک تهران حضور می یابند.