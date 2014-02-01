4570 روستای کرمان از نعمت برق برخوردارند/ راه استمرار انقلاب کارآمدی نظام است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح شنبه در آیین گرامیداشت 12 بهمن سالروز ورود امام خمینی( ره) به کشور در سخنانی آرامش و امنیت و پیشرفت های امروز جامعه را مرهون مجهادت های حضرت امام و خون شهدا دانست.

وی امام خمینی( ره) را مرجعی بزرگ توصیف کرد و گفت: امام به مردم اعتماد کردند و مردم نیز امام را قبول داشتند و همین اعتماد باعث پیروزی انقلاب اسلامی در ایران شد.

رزم حسینی در ادامه با اشاره به ویژگی های انقلاب اسلامی، مردمی و دینی بودن را از خصوصیات اصلی انقلاب برشمرد و ادامه داد: همه گروه ها و اقشار مختلف مردم در پیروزی انقلاب سهیم هستند.

ورود امام به کشور کمر رژیم پهلوی را شکست

وی به استقبال بی نظیر مردم از امام خمینی در سال 57 اشاره کرد و افزود: 33 کیلومتر مسیر استقبال از امام بود و فشردگی جمعیت به حدی بود که کمر رژیم شکسته شد.

نماینده عالی دولت در استان کرمان، اسلامی و دینی بودن انقلاب را نیز مورد تاکید قرار داد و گفت: مردم ایران بر پایه اعتقادات دینی و اسلامی خود قیام کردند و یک انقلاب فراگیر از همه ادیان و گروه ها را به نتیجه رساندند.

وی رهبری های پیامبر گونه امام خمینی( ره) را عامل پیروزی انقلاب دانست و افزود: امروز نیز رهبر معظم انقلاب با وجود همه مشکلات و تحریم ها سکان دار انقلاب است.

استاندار کرمان بیداری اسلامی را تشعشع انقلاب اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: امروز به برکت انقلاب اسلامی کارهای بزرگی در زمینه های مختلف علمی فرهنگی اقتصادی و سیاسی در کشور انجام شده است.

حضور 170 هزار دانشجو در کرمان/ گازرسانی به 75 شهر استان کرمان

وی در بخش دیگری از سخنان خود با مقایسه خدمات انجام شده در طول 35 سال گذشته در استان کرمان نسبت به سال 57 گفت: امروز بیش از 170 هزار دانشجو در استان در حال تحصیل هستند و این در حالی است که در زمان شاهنشاهی فقط یک مرکز دانشگاهی در کشور وجود داشت.

رزم حسینی این نیروی عظیم انسانی دانشجو را نقطه های امید برای پیشرفت و توسعه کشور دانست و افزود: چشم امید ما به این نیروهای جوان و با استعداد است.

وی ادامه داد: 35 سال گذشته در استان کرمان فقط 130 کیلومتر آسفالت وجود داشت و 173 روستا از نعمت برق برخوردار بودند در حالی که امروز 5 هزار و 771 کیلومتر آسفال وجود دارد و 4 هزار و 570 روستا برق رسانی شده است.

استاندار کرمان همچنین به گازرسانی به 75 شهر استان بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب هیچ یک از شهرهای استان گاز نداشتند و در بحث فرهنگی نیز امروز بیش از 170 روزنامه و رسانه در استان در حال فعالیت هستند.

4 برابر شدن امکانات ورزشی کرمان

وی همچنین به 4 برابر شدند سالن ها و امکانات ورزشی استان بعد از انقلاب اشاره کرد و گفت: امروز بیش از هزار خانه بهداشت در استان کرمان وجود دارد.

رزم حسینی تصریح کرد: با وجود همه کمبودها و مشکلات، امروز انقلابی مردم محور و توسعه محور وجود دارد که بر مبنای اصول دینی حرکت می کند و مبنای حرکت آن اعتدال بوده و امت وسط است.

مشارکت عمومی برای ساخت و پیشرفت کشور رسالت همگانی است/ دولت تدبیر و امید نقطه امیدواری برای ملت ایران

وی رسالت همه مردم و مسئولان را مشارکت عمومی برای ساخت و پیشرفت کشور و استان دانست و گفت: همه باید تلاش کنیم تا حماسه اقتصادی که مورد تاکید رهبری است شکل بگیرد.

وی دولت تدبیر و امید را نقطه امیدواری برای ملت ایران عنوان کرد و افزود: امروز رئیس جمهور ایران مردی مجتهد، ولایت مدار، قانون گرا، راستگو و معتدل است و آرامش اقتصادی امروز جامعه نتیجه همین تدبیر و امید دولت یازدهم است.

نماینده عالی دولت در استان کرمان با اشاره به سفر اخیر خود به شهرستان های جنوبی استان تاکید کرد: برای استمرار نظام راهی جز کارآمدی نظام نیست و همه باید با استفاده از همه ظرفیت ها و امکانات در این راه تلاش کنند.

وی پیشرفت استان کرمان را نتیجه همدلی، همگرایی و وحدت بین همه اقشار و احاد مردم و مسئولان دانست و گفت: باید به دور از گرایش های سیاسی به دنبال توسعه و آبادنی کشور باشیم.

رزم حسینی ظرفیت های جنوب استان را بهت زده توصیف کرد و افزود: هر چند تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله است اما باید از همه ظرفیت ها و نیروی انسانی در این زمینه استفاده کرد.

