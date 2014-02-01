به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد عسگری باقر آبادی گفت: این كارخانه، مواد اولیه واحدهای فولاد سازی به روش كوره بلند را تامین می كند.

مجری طرح آگلومراسیون شركت سنگ آهن مركزی (بافق) افزود: کارخانه کلوخه سنگ آهن (آگلومراسیون) بافق با هدف تامین واحدهای فولادسازی کوره بلند میبد، زاگرس و بافق (در صورت لزوم کارخانه ذوب آهن اصفهان)، در جوار مجتمع معدنی- صنعتی چغارت احداث شده است.

وی درباره نقش كارخانه آگلومراسیون در فرآیند تولید فولاد اظهار داشت: کلوخه سنگ آهن به عنوان محصول تولیدی كارخانه آگلومراسیون، فرآورده نیمه آماده ای است حاصل از تركیب نرمه سنگ آهن، كك و آهك که در بالابردن کیفیت کار صنایع فولاد سازی به روش کوره بلند نقش بسزایی دارد.

مجری طرح آگلومراسیون بافق تصریح كرد: ظرفیت تولید این کارخانه، 800 هزار تن کلوخه سنگ آهن در سال است که با سرمایه گذاری 75 میلیارد تومانی ساخته شده است.

بنا به این گزارش، تولید آزمایشی کارخانه کلوخه سنگ آهن (آگلومراسیون) بافق همزمان با آغاز ایام دهه فجر و با حضور قائم مقام وزیر صنعت معدن و تجارت، رییس هیات عامل ایمیدرو و استاندار یزد آغاز شد.