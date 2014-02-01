به گزارش خبرنگار مهر، تیم مهرام که به خاطر عدم جذب بازیکنان خارجی مورد نظرش در پست های پنج و دو و با جودیکه مدافع عنوان قهرمانی مسابقات باشگاه‌های غرب آسیا بود، در فصل گذشته این رقابت‌ها (اردیبهشت‌ماه گذشته - دهوک عراق) شرکت نکرد، امسال متقاضی برگزاری این رقابت‌ها شده است.

این تیم که به عنوان نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور یکی از سهمیه‌های مسلم ایران برای حضور در فصل جدید مسابقات باشگاه‌های غرب آسیاست، چندی پیش با قبول پرداخت بخشی از هزینه‌های این رقابت‌ها، درخواست خود را برای میزبانی مطرح و این پیشنهاد را به مسئولان فدراسیون هم اعلام کرد.

این پیشنهاد از سوی فدراسیون بسکتبال به فدراسیون غرب آسیا (وابا) ارائه شده است. این موضوع حتی در نشست "جان تابت"، دبیر کل فدراسیون غرب آسیا که هفته گذشته برای هماهنگی برنامه‌های سال 2014 میلادی به ایران سفر کرده بود، با محمود مشحون (رئیس وابا) نیز مطرح و مورد بررسی قرار گرفت.

در هر صورت گفته می‌شود که با پیشنهاد میزبانی ایران برای برگزاری پانزدهمین دوره مسابقات بسکتبال باشگاه‌های غرب آسیا موافقت شده است و این موضوع حداکثر طی یکی دو روز آینده نهایی خواهد شد. حتی 15 تا 26 اسفندماه یا زمانی در این بازه هم به عنوان زمان پیشنهادی برای این مسابقات در نظر گرفته شده است.

در هر صورت پتروشیمی و مهرام به عنوان قهرمان و نایب قهرمان فصل گذشته مسابقات بسکتبال لیگ برتر نمایندگان ایران در پانزدهمین دوره مسابقات باشگاه های غرب آسیا هستند. البته در صورت میزبانی احتمال افزایش تعداد سهمیه های ایران به سه تیم زیاد است. گفته می شود تیم جوانان که مسابقات قهرمانی آسیا را در پیش دارد تیم سوم ایران برای حضور در این مسابقات خواهد بود.