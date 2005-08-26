نرخ تورم 2 رقمي مانع عمده جهش صادرات غير نفتي ايران است

به گزارش خبرنگار اقتصادي مهر به نقل از گلوبال اينسايت، عليرغم افزايش بسيار چشمگير درآمدهاي صادراتي ايران طي دو سال اخير، صادرات كالاهاي غيرنفتي نقشي در اين افزايش درآمد نداشته اند.

بر اساس اين گزارش، با توجه به افزايش تقاضاي داخلي و تقويت دوچندان ارزش ريال، رشد واردات در سال جاري نسبت به رشد صادرات بيشتر خواهد بود.

گلوبال اينسايت معتقد است، باوجود اينكه ايران هم اكنون از درآمد سرشار نفتي خود در ماههاي اخير شاد است، اما با توجه به كاهش توان توليد نفت و از سوي ديگر افزايش مصرف داخلي، صادرات نفت ايران طي سالهاي آينده با كاهش روبرو خواهد شد.

بر پايه اين گزارش، عليرغم اينكه صادرات غيرنفتي ايران در سال 2004 نزديك به 9 درصد رشد كردند، اما كماكان اين نفت است كه اقتصاد ايران را مي چرخاند.

به گزارش گلوبال اينسايت، علاوه بر موانع مختلف خارجي و داخلي همچون بازاريابي ضعيف، توليد بي كيفيت، و عدم رقابت پذيري، يكي از مهمترين موانع پيش روي صادرات غير نفتي ايران، نرخ بالاي تورم در اقتصاد ايران است.

بر اساس اين گزارش، صادركنندگان ايراني نرخ تورم دو رقمي را مهمترين مانع بر سر راه افزايش صادرات خود مي دانند. چرا كه نرخ تورم دو رقمي باعث تثبيت نرخ ارز اسمي شده و نتيجا اين امر موجب مي شود صادرات غير نفتي ايران در بازارهاي جهاني گران تر از رقم واقعي بار بيايند.

گلوبال اينسايت مي افزايد، در حاليكه صادر كنندگان كالاهاي غيرنفتي در ايران، خواهان كاهش ارزش نرخ واقعي ارز هستند، بانك مركزي سعي مي كند كه اين مشكل را با كاستن از از نرخ تورم حل نمايد، اما تاكنون از يك رقمي كردن نرخ تورم عاجز مانده است.

بنابراين به عقيده گلوبال اينسايت، تا زماني كه صادرات غير نفتي ايران با مشكل داخلي نرخ دو رقمي و بالاي تورم دست و پنجه نرم مي كند و راهكارهاي بانك مركزي نيز كمك فراواني به حل اين مشكل نمي كند، نبايد انتظار داشت در كوتاه مدت صادرات غير نفتي بتوانند جايگزين كالاي درآمدزاي نفت در اقتصاد ايران شوند.