زنگ انقلاب در مدارس لرستان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی پیش از ظهر شنبه با حضور نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد، استاندار لرستان، مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان و جمعی از دانش آموزان زنگ انقلاب در دبیرستان فدک مرکز لرستان نواخته شد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان در این مراسم در سخنانی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران اظهار داشت: ایران اسلامی بعد از پیروزی انقلاب دستاوردهای فراوانی در زمینه های مختلف علمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... داشته است.

گودرز کریمی فر با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در زمینه های علمی تصریح کرد: پیشرفت در حوزه پزشکی، نانو، انرژی هسته ای و ... از جمله این دستاوردها بعد از پیروزی انقلاب بوده است.

وی با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزه آموزش و پرروش بیان داشت: هوشمندسازی مدارس یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب در نظام آموزش و پرورش بوده است.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به ریشه کنی بی سوادی بعد از پیروزی انقلاب تصریح کرد: تا قبل از انقلاب تنها 30 درصد از مردم سواد داشتند و این در حالیست که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران این عدد به بیش از 90 درصد رسیده است.

کریمی فر با اشاره به احداث فضاهای آموزشی در مناطق مختلف استان لرستان ادامه داد: تا قبل از انقلاب تعداد آموزشگاههای لرستان تنها هزار مورد بود و این در حالیست که امروز بیش از چهار هزار آموزشگاه در استان احداث شده است.

