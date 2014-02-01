پنج مرکز نیکوکاری در مازندران دایر می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم باغبانی صبح شنبه در حاشیه آغاز مراسم دهه فجر در مرکز استان افزود: مراکز نیکوکاری در شهرستانهای بابل، بابلسر، ساری، چالوس و آمل افتتاح می شود و 22 مسکن مدجویی نیز در شهرستانهای مختلف واگذار می شود.

وی عنوان کرد: اهدای جهیزیه به 300 نوعروس در 19 شهرستان و توزیع سبد غذایی بین سه هزار خانوار مددجو از دیگر برنامه های ایام دهه فجر در استان است.

وی عنوان کرد: همچنین در این هفته، 100 طرح اشتغالزایی و خودکفایی نیز اجرایی می شود و اردوی دانش آموزی و خانواده مددجوی، عطر افشانی گلزار شهدا، بایی نمایشگاه دستاوردهای امداد از دیگر برنامه هاست.

باغبانی یادآورشد: مسابقات کتابخوانی، جشنواره ورزشی و قرآنی و مسابقات ورزشی نیز از دیگر برنامه هایی است که به مناسبت دهه فجر در شهرستان برگزار می شود.

همزمان با دهه فجر بهره برداری از 625 پروژه عمرانی و تولیدی در استان مازندران اجرایی می شود.