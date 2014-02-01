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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۱۴

طی 10 ماه اول امسال محقق شد؛

کسب درآمد 304 ميليارد و 135 میلیون تومانی از طریق گمرکات قم

کسب درآمد 304 ميليارد و 135 میلیون تومانی از طریق گمرکات قم

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل گمرکات استان قم از کسب درآمد 304 ميليارد و 135 میلیون تومانی از سوی گمرکات استان طی 10 ماه اول امسال خبر داد.

احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درآمد گمرکات استان قم طی 10 ماه اول امسال تصریح کرد: در این مدت درآمد گمرکات استان قم به 304 ميليارد و 135 میلیون تومان رسيده است.

وی یادآور شد: از مجموع کل این درآمد در اين مدت درآمد استاني مبلغ 510 ميليون تومان و 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض مبلغ 72 میلیارد و 72 میلیون تومان وصول گرديده است.

مدیرکل گمرکات استان قم در ادامه با توجه به آمار بخش صادرات گمرکات استان طی این مدت، اظهار داشت: طی 9 ماه اول امسال مقدار 93 هزار و 853 تن انواع كالا از جمله کفش و صندل، كتاب، مصنوعات فلزي  مواد و محصولات خوراکی،  مصنوعات شيشه‌اي، مواد و مصنوعات پلاستيكي، مواد شوينده و سفيدكننده، البسه و ... از محل گمرکات استان به كشورهايي نظير عراق، افغانستان، امارات، ارمنستان، ازبكستان و لبنان صادر شده است.

رشد 60 درصدی صادرات گمرکات قم طی 9 ماه اول امسال

وی ارزش این کالاهای صادراتی را 180 ميليون و 957 هزار دلار عنوان کرد و افزود: این مقدار صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 19 و از لحاظ وزن 60 درصد رشد داشته است.

ذاکری در ادامه در خصوص آمار بخش واردات گمرکات استان قم نیز گفت: درمدت ياد شده مقدار 70 هزار و 908 تن انواع كالا به ارزش 392 ميليون و 858 هزار دلار از طريق گمركات استان قم به كشور وارد شده است.

وی اضافه کرد: این مقدار واردات کالا به گمرکات استان قم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن هفت درصد کاهش و از نظر ارزش هشت درصد افزایش داشته است.
 

کد مطلب 2226020

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