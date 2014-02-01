کسب درآمد 304 ميليارد و 135 میلیون تومانی از طریق گمرکات قم

احمد ذاکری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به درآمد گمرکات استان قم طی 10 ماه اول امسال تصریح کرد: در این مدت درآمد گمرکات استان قم به 304 ميليارد و 135 میلیون تومان رسيده است.

وی یادآور شد: از مجموع کل این درآمد در اين مدت درآمد استاني مبلغ 510 ميليون تومان و 6 درصد ماليات بر ارزش افزوده و ساير عوارض مبلغ 72 میلیارد و 72 میلیون تومان وصول گرديده است.

مدیرکل گمرکات استان قم در ادامه با توجه به آمار بخش صادرات گمرکات استان طی این مدت، اظهار داشت: طی 9 ماه اول امسال مقدار 93 هزار و 853 تن انواع كالا از جمله کفش و صندل، كتاب، مصنوعات فلزي مواد و محصولات خوراکی، مصنوعات شيشه‌اي، مواد و مصنوعات پلاستيكي، مواد شوينده و سفيدكننده، البسه و ... از محل گمرکات استان به كشورهايي نظير عراق، افغانستان، امارات، ارمنستان، ازبكستان و لبنان صادر شده است.

رشد 60 درصدی صادرات گمرکات قم طی 9 ماه اول امسال

وی ارزش این کالاهای صادراتی را 180 ميليون و 957 هزار دلار عنوان کرد و افزود: این مقدار صادرات در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ ارزش 19 و از لحاظ وزن 60 درصد رشد داشته است.

ذاکری در ادامه در خصوص آمار بخش واردات گمرکات استان قم نیز گفت: درمدت ياد شده مقدار 70 هزار و 908 تن انواع كالا به ارزش 392 ميليون و 858 هزار دلار از طريق گمركات استان قم به كشور وارد شده است.

وی اضافه کرد: این مقدار واردات کالا به گمرکات استان قم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از نظر وزن هفت درصد کاهش و از نظر ارزش هشت درصد افزایش داشته است.

