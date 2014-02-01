مجوز تندترین انتقادات نسبت به دانشگاه آزاد صادر شد/ چارچوب تشکلها گفتمان اعتدال باشد

علی قدمیاری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره رویکرد دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به تشکلهای دانشجویی، گفت: به همه تشکلهای دانشجویی اجازه داده شده که فعالیت داشته باشند و البته نظارتی روی آنان صورت می گیرد؛ به تمام تشکلها احترام می گذاریم اما از آنان خواهش می کنیم متناسب با تغییر رویکرد جامعه یعنی فضای گفتمان اعتدال و با هر سلیقه سیاسی این موضوع را به عنوان یک رویکرد و نه فضای سیاسی، محور خود قرار دهند.

وی درباره احیای برخی تشکلها، تاکید کرد: برخی تشکلها با سخت گیریها و کج سلیقگی ها مواجه شده بودند که در برنامه خود فعالیت این تشکلها را در اولویت قرار داده ایم و بار دیگر احیا می شوند.

وی با بیان اینکه به تمام تشکلها اجازه داده شده آزادانه نسبت به ارکان و ستون دانشگاه یعنی هیأت امنا و سایر مراکز وابسته به دانشگاه آزاد تندترین انتقادات را داشته باشند، تاکید کرد: هیچ ممیزه گفتمانی در دانشگاه آزاد نداریم و سعی می کنیم با آگاه سازی دانشجویان، گفتمان متعادلی در این دانشگاه ایجاد شود.

مدیر کل تشکلهای اسلامی سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، اظهار داشت: بالغ بر دو سوم تشکلها شامل دانشجویان علوم پایه، پزشکی و فنی مهندسی هستند که در بیان مسائل سیاسی با مشکلاتی مواجه شده اند و احساسی برخورد کردنشان ناشی از کم آگاهی سیاسی شان است. بنابراین دوره ها و کتابچه های آموزشی در اختیارشان قرار می گیرد.

قدمیاری همچنین از تقویت کرسیهای آزاد اندیشی و برگزاری میزگردها در این دانشگاه خبر داد و گفت: با آگاهی سازی می توان تشکلها را با شبکه های اجتماعی آشنا کرد تا این حضور آگاهانه باشد که به عنوان یک چالش از آن سوء استفاده نشود؛ حتی باید به این سمت رفت که خودمان شبکه های اجتماعی ایجاد کنیم.

وی همچنین از جایگزینی برنامه محوری به جای سلیقه محوری خبر داد و گفت: در برنامه جامع تشکلها، این امر گنجانده می شود و پیش نویس آن در حال تهیه است.