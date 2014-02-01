نوای زنگ انقلاب در مدارس استان سمنان طنین انداز شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت ورود امام خمینی (ره) آیین ویژه ای با حضور محمد وکیلی استاندار سمنان، مدیر کل آموزش و پرورش و جمعی از مسئولان اجرایی و فرهنگی در مجتمع آموزشی دخترانه هاجر درجزین برگزار شد.

استاندار سمنان در این مراسم گفت: نواخته شدن زنگ انقلاب در مدارس همزمان با لحظه ورود تاریخی امام راحل به میهن اسلامی، افتخار بزرگی برای جامعه دانش آموزان و فرهنگیان كشور است.

محمد وکیلی افزود: رهبر كبیر انقلاب اسلامی در چنین روز و ساعتی پس از 15 سال در 12 بهمن سال 57 به میهن بازگشتند و با اعتقاد راسخ به خداوند متعال و حمایت و پشتیبانی ملت بزرگ ایران، توانستند انقلابی ایجاد كنند كه هم اكنون به الگویی بی بدیل برای همه كشورهای آزادیخواه جهان تبدیل شده است.

وی آغاز دهه فجر دانش آموزان را امیدهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: پرچم انقلاب اسلامی از طریق شما آینده سازان به دست صاحب واقعی آن می رسد.

استاندار سمنان با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران در زمینه های مختلف به دستاوردهای چشمگیری دست یافته است تصریح کرد: با تشریح این دستاوردها در ایّام الله دهه فجر و ایجاد امید و نشاط در جامعه شاهد حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن خواهیم بود.

وکیلی تاكید كرد: همه ما باید شكرگزار این نعمت الهی باشیم و برای رسیدن به قله های پیشرفت و تعالی این كشور تلاش كنیم تا انقلاب اسلامی بتواند همچنان به رسالت خطیر خود كه نشر صدای آزادی و استقلال است ادامه داده و در جهان باعث نابودی و شكست دشمنان استكباری و استعماری شود.

در این آئین که در مدارس استان سمنان با حضور مسئولان، فرهنگیان و دانش آموزان اجرا شد آغاز ایام الله دهه فجر و سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گرامی داشته شد.

این آئین که در شهر درجزین برگزار شد به دلیل شدت سرما تحت تاثیر کاهش شدید دمای هوا قرار گرفت و سخنرانان به خاطر حفظ سلامت دانش آموزان از انجام سخنرانی طولانی خودداری و در حد اختصار برگزار کردند.