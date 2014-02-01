دستاوردهای انقلاب اسلامی به نمایش گذاشته شود

به گزارش خبرنگار مهر، رضا امینی امروز شنبه در جلسه ی علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن دهه ی مبارک فجر با اشاره به اینکه امسال باید جشن های مردمی برای گرامی داشت این ایام پر رنگ تر از سال های قبل برگزار شود، ادامه داد: در این راستا استفاده از ظرفیت موجود در مساجد به عنوان سنگرهای مهم انقلاب باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه دستاوردهای انقلاب باید برای عموم مردم جامعه و به ویژه جوانان به نمایش گذاشته شود، افزود: شناسایی جایگاه و ظرفیت های کشور ایران برای تمام جهانیان و به ویژه جوانان برای اعتماد به نفس بیشتر ضروری است.

رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به انتخاب مدیر کل جدید ورزش و جوانان استان اصفهان نیز اظهار داشت: جامعه ورزشی استان باید با همکاری با این مدیر جدید به دور از حاشیه ها تمام توان خود را برای حفظ و بالا بردن جایگاه ورزش استان بکارگیرند.

عباس حارج رسولیها، عضو شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در ادامه این جلسه به افزایش آمار نگران کننده بیماری های MSدر بین زنان اصفهانی اشاره کرد و ادامه داد: در این راستا و با توجه به آمار بدست آمده تعداد زنان مبتلا به این بیماری در اصفهان سه برابر مردان است.

وی با بیان اینکه هر روز نگرانم که همسر و دخترم به MS مبتلا شوند، اظهار داشت: در این راستا از تمام مسئولان ملی و استانی تقاضا دارم چاره ای برای مشکل آلودگی در کلانشهرها و به ویژه اصفهان بیندیشند.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تخصیص 10 درصد از قیمت سوخت کشور به مسائل حمل و نقل عمومی را راهکاری اساسی برای کاهش آلاینده های شهر اصفهان با توجه به توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی دانست و افزود: چنانچه 10 درصد از درآمد سوختی کشور به حساب شهرداری ها واریز شود می تواند در کاهش آلاینده های کلانشهرها نقش مهمی داشته باشد.

وی دریافت بخشی از درآمد پالایشگاه، فولاد مبارکه و پتروشیمی برای حل مشکل کم آبی استان را نیز ضروری دانست و افرود: برای حل مشکل نقش جهان نیز باید اجرای این طرح به شهرداری اصفهان واگذار شود.





