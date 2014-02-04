آزاده نوزاد مقدم کارگردان «ساعت صفر» که این مستند را به همراه حسین سلامت برای جشنواره فیلم فجر ساخته، در گفتگو با مهر، درباره روند تولید این اثر توضیح داد: ما تحقیقاتی درباره پیوند اعضا داشتیم که سال 88 آن را آغاز کردیم. گرچه این تحقیقات پراکنده بود و مرداد سال گذشته منسجم‌تر شد. این مجموعه 13 قسمتی، 13مستند مستقل است که به بیمارانی می‌پردازد که در نوبت اهدای عضو هستند.

وی افزود: بیمارستان مسیح دانشوری بیشترین همکاری را با ما داشت؛ از تأمین بخشی از بودجه کار گرفته تا مشاوره پزشکی و بخش عمده فیلمبرداری نیز در آنجا بوده است. اواخر کار نیز بانک‌ پاسارگاد هزینه کار را تقبل کرد. ما از اردیبهشت تا دی مشغول فیلمبرداری بودیم و در سه فاز وضعیت بیمارن مختلف را پیگیری کردیم. تحقیقات پیش از کار نیز 7، 8 ماه به طول انجامید.

نوزاد مقدم در پاسخ به اینکه چرا این پروژه دو کارگردان دارد، اظهار کرد: این فیلم موضوع گسترده ای دارد و به نیروی بیشتری نیاز داشت، بنابراین ما در مرحله تحقیقات به این نتیجه رسیدیم که بهتر است دو نفری کار را بسازیم. خوشبختانه اهداف و عقاید یکی داشتیم و در نهایت مشترک کار کردیم.

این مستندساز درباره حضور مجید مجیدی در این کار نیز گفت: او طراح این پروژه است. از طرفی ما را هم به تهیه کننده معرفی کرد و طی کار مشاور ما بود. ما در تمام مراحل کار از مشاوره مجیدی استفاده می کردیم. پیش از آغاز کار نیز جلساتی داشتیم که در آنها تصمیم گیری های لازم درباره ساخت فیلم را انجام دادیم. مجیدی خود به موضوع کار علاقه خاصی داشت و از ما حمایت کرد تا فعالیتمان به سرانجام برسد.

مقدم یادآور شد: ما در این جلسات بررسی کردیم که هر سوژه ای را به چه شکل پیش برویم و برای سکانس هایی که می خواستیم بگیریم اطلاعات جمع می کردیم. بنابراین ساختار اصلی کار در این جلسات شکل گرفت.

وی درباره انگیزه ها و دغدغه های شخصی اش برای ساخت این اثر گفت: متاسفانه به موضوع اهدای عضو کمتر نگاه شده است. اکنون درصد آمار اهدای عضو پایین آمده و فهرست بیماران منتظر طویل است. نزدیک به 20 هزار نفر برای قلب، کبد، ریه، کلیه و لوزالمعده منتظر هستند و هفته ای 6 تا 10 نفر در فهرست انتظار جان خود را از دست می دهند. این موضوع برای ما خیلی تکان دهنده بود و دوست داشتیم روی آن کار کنیم، با این مستند حتی اگر یک درصد این آمار تکان داده شود به نجات جان 100 نفر در سال می انجامد.

مقدم همچنین اعلام کرد مجوز پخش این مجموعه مستند صادر شده و به زودی از شبکه یک سیما روی آنتن خواهد رفت.

عوامل «ساعت صفر» عبارتند از طراح و مشاور پروژه: مجيد مجیدی، پژوهش و کارگرداني: آزاده نوزاد مقدم و حسین سلامت، مشاور کارگردان:عليرضا سبزواری، برنامه ريز ودستيارکارگردان: بهاره نوزاد مقدم، تدوين:بيژن میر باقری، تصويربرداران:مصطفى قاهری . حامد فرشته حکمت، مديرصدابرداري: یدالله نجفی زاده، صداگذار: مهران ملکوتی، مجري طرح: فرشته مهدیزاده، تهيه کننده: جواد نوروز بیگی.