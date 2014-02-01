زنگ انقلاب در مدارس شهرستان گچساران نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم زنگ انقلاب شنبه صبح همزمان با لحظه ورود حضرت امام خمینی (ره) به ایران در دبستان پسرانه صنعت نفت گچساران نواخته شد.

مدیر آموزش و پرورش گچساران در حاشیه این مراسم به خبرنگار مهر گفت: آموزش و پرورش گچساران برنامه‌های متنوع و مختلفی را برای ایام دهه فجر در نظر گرفته است.

ظهیرالدین پورالحسینی افزود: اجرای نقاشی 35 متری به مناسبت بزرگداشت سی و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، گامی در راستای شناساندن اصل انقلاب به دانش‌آموزان است.

پورالحسینی تصریح کرد: قرائت سوره فجر در مراسم صبحگاهی تمامی مدارس در طول دهه فجر امسال، تجلیل از 628 برگزیده طرح نور و مهمانی لاله‌ها از جمله برنامه‌های پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در طول دهه فجر با حضور کارشناسان آشنا به مسائل انقلاب، استفاده از سخنرانان مجرب و آگاه، دیدار دانش‌آموزان دختر مدارس با امام جمعه و دیدار با خانواده شهدا، همچنین برگزاری مسابقه کتبی ویژه فرهنگیان از دیگر برنامه‌های آموزش و پرورش در دهه فجر انقلاب اسلامی است.

مدیر آموزش و پرورش گچساران اجرای نقاشی همگانی در طول دهه فجر و اجرای سرود همگانی همسرایان فجر در 22 بهمن را از دیگر برنامه‌های دهه فجر امسال عنوان کرد.