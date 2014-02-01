  1. استانها
  2. اصفهان
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۰۲

نصر اصفهانی انتقاد کرد:

مرکز توانبخشی بیماران آسیب های نخاعی در اصفهان وجود ندارد/ نگهداشتن حرمت اعضای شورای شهر ضروری است

مرکز توانبخشی بیماران آسیب های نخاعی در اصفهان وجود ندارد/ نگهداشتن حرمت اعضای شورای شهر ضروری است

اصفهان – خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: متاسفانه علی رغم وجود بیش از دو هزار معلول آسیب دیده نخاعی در شهر اصفهان هنوز مرکز توانبخشی بیماران آسیب های نخاعی بدون احتساب جانبازان وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی امروز شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به عدم توجه مسئولان در استان اصفهان به وضعیت نامناسب معیشت و تردد بیماران آسیب های نخاعی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آمار غیر رسمی در حال حاضر بیش از دو هزار بیمار آسیب نخاعی در اصفهان وجود دارد.

وی با بیان اینکه انجمن حمایت از بیماران آسیب های نخاعی در اصفهان تنها نهادی است که به این دسته از بیماران در استان اصفهان خدمات رسانی می کند، ادامه داد: این نهاد مردمی از سال 85 فعالیت خود را آغاز کرده ولی متاسفانه هنوز مورد توجه هیچ ارگانی قرار نگرفته و مسئولان این انجمن هر ماه دغدغه پرداخت اجاره بهای این آسایشگاه را دارد و باید توجه داشته باشیم که این شرایط شایسته مردم اصفهان نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه دریافت مستمری 40 هزار تومانی از بهزیستی تنها کورسوی امید این بیماران است، ادامه داد: بسیاری از این بیماران برای درمان زخم بستر خود دچار مشکل و هستند و متولیان بهداشت و درمان استان نیز هیچ توجهی نسبت به درمان این بیماران ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان برخی از شهرداری های مناطق و سازمان های 15 گانه شهرداری اصفهان نسبت به احترام به اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان توجهی ندارند، ادامه داد: در این راستا مسئولان شهرداری باید نسبت به جایگاه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان توجیه شوند و از آنجایی که این اعضا نمایندگان مردم هستند، نگهداشتن حرمت اعضای شورای اسلامی شهر ضروری است.
 

کد مطلب 2226057

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها