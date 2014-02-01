مرکز توانبخشی بیماران آسیب های نخاعی در اصفهان وجود ندارد/ نگهداشتن حرمت اعضای شورای شهر ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا نصر اصفهانی امروز شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان به عدم توجه مسئولان در استان اصفهان به وضعیت نامناسب معیشت و تردد بیماران آسیب های نخاعی در استان اشاره کرد و اظهار داشت: بر اساس آمار غیر رسمی در حال حاضر بیش از دو هزار بیمار آسیب نخاعی در اصفهان وجود دارد.

وی با بیان اینکه انجمن حمایت از بیماران آسیب های نخاعی در اصفهان تنها نهادی است که به این دسته از بیماران در استان اصفهان خدمات رسانی می کند، ادامه داد: این نهاد مردمی از سال 85 فعالیت خود را آغاز کرده ولی متاسفانه هنوز مورد توجه هیچ ارگانی قرار نگرفته و مسئولان این انجمن هر ماه دغدغه پرداخت اجاره بهای این آسایشگاه را دارد و باید توجه داشته باشیم که این شرایط شایسته مردم اصفهان نیست.

این عضو شورای اسلامی شهر اصفهان با بیان اینکه دریافت مستمری 40 هزار تومانی از بهزیستی تنها کورسوی امید این بیماران است، ادامه داد: بسیاری از این بیماران برای درمان زخم بستر خود دچار مشکل و هستند و متولیان بهداشت و درمان استان نیز هیچ توجهی نسبت به درمان این بیماران ندارند.

وی در ادامه با بیان اینکه مسئولان برخی از شهرداری های مناطق و سازمان های 15 گانه شهرداری اصفهان نسبت به احترام به اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان توجهی ندارند، ادامه داد: در این راستا مسئولان شهرداری باید نسبت به جایگاه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان توجیه شوند و از آنجایی که این اعضا نمایندگان مردم هستند، نگهداشتن حرمت اعضای شورای اسلامی شهر ضروری است.

