عدم هدایت اعتبارات به بخش تولید کشاورزی گلستان را به نابوی کشانده است

الله قلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما برای یک کشاورزی توسعه یافته باید آرایش تخصصی خود را اصلاح کنیم و محقق و کارشناس و مروج و کشاورز را در کنار هم قرار دهیم تا آن گاه که کشاورز اعلام نیاز می کند، محقق بر روی آن کار کند و به مروج بدهد و مجری نیز آن را عملیاتی کند.

وی با بیان این که نقش تحقیقات نقش بسیار مهم و کلیدی است اظهار داشت: اما در حال حاضر سیستم از محققین ما وقت می خرد، در صورتی که باید کار بخرد و حاکمیت باید به این سمت برود.

وی تصریح کرد: باید برای توسعه کشت پنبه تقویم اجرایی برای آن مشخص کنیم که مبتنی بر عقلانیت باشد و هر سال آرام آرام طبق برنامه این تقویم را اجرایی کنیم ولی این برنامه نیازمند حمایت و هدایت و اعتبار است.

وی بیان کرد: برنامه های وزارت و سازمان هم در دو سه سال گذشته بر اساس احساس بود و مبنای عقلانی نداشت و به همین دلیل هم به نتیجه نرسید . برای پنبه باید همه زنجیره های تولید دیده شود و همه سود لازم راد راین زمینه داشته باشند .

رییس خانه کشاورز استان ادامه داد: در خارج از کشور برای این محصول یارانه داده می شود و برای مصرف کننده داخلی به صرفه نیست تا این محصول را از داخل با هزینه های بالا تولید کند و باید یارانه پنبه در کشور ما جدی گرفته شود.