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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۷

ایمانی:

عدم هدایت اعتبارات به بخش تولید کشاورزی گلستان را به نابوی کشانده است

عدم هدایت اعتبارات به بخش تولید کشاورزی گلستان را به نابوی کشانده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رییس خانه کشاورز استان گلستان گفت: در این چند سال اخیر اعتبارات زیادی به بخش کشاورزی تزریق شد اما در بخش تولید هدایت نشد و کشاورزی ما را به نابودی کشاند.

الله قلی ایمانی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما برای یک کشاورزی توسعه یافته باید آرایش تخصصی خود را اصلاح کنیم و محقق و کارشناس و مروج  و کشاورز را در کنار هم قرار دهیم تا آن گاه  که کشاورز اعلام نیاز می کند، محقق بر روی آن کار کند و به مروج بدهد و مجری نیز آن را عملیاتی کند.
 
وی با بیان این که  نقش تحقیقات نقش بسیار مهم و کلیدی است  اظهار داشت: اما در حال حاضر سیستم از محققین ما وقت می خرد،  در صورتی که باید کار بخرد و حاکمیت باید به این سمت برود.
 
وی تصریح کرد: باید برای توسعه کشت پنبه تقویم اجرایی برای آن مشخص کنیم که مبتنی بر عقلانیت باشد و هر سال آرام آرام طبق برنامه این تقویم را اجرایی کنیم ولی این برنامه نیازمند حمایت و هدایت و اعتبار است.
 
وی بیان کرد: برنامه های وزارت  و سازمان هم در دو سه سال گذشته بر اساس احساس بود و مبنای عقلانی نداشت و به همین دلیل هم به نتیجه نرسید . برای پنبه باید همه زنجیره های تولید دیده شود و همه سود لازم راد راین زمینه داشته باشند .
 
رییس خانه کشاورز استان ادامه داد: در خارج از کشور برای این محصول یارانه داده می شود و برای مصرف کننده داخلی به صرفه نیست تا این محصول را از داخل با هزینه های بالا تولید کند و باید یارانه پنبه در کشور ما جدی گرفته شود.
کد مطلب 2226064

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