به گزارش خبرنگار مهر، نخستین تمرین تیم فوتبال استقلال پس از تساوی برابر مس کرمان در هفته بیست و پنجم لیگ برتر، از ساعت 11:30 امروز شنبه در کمپ مرحوم ناصر حجازی برگزار شد که حنیف عمران‌زاده، امیرحسین صادقی، خسرو حیدری و احمد جمشیدیان در این تمرین حضور نداشتند.

امیر قلعه‌نویی سرمربی استقلال هم با لباس شخصی در این تمرین شرکت کرد و پیش از آغاز تمرین دقایقی با سایر اعضای تیم به صحبت پرداخت.

حدود 15 تماشاگر هم در این تمرین حضور داشتند و به این مساله که اجازه داده نشد روز جمعه امیر قلعه‌نویی روی خط برنامه ورزش و مردم آمده و پاسخ اظهارات کارلوس کی‌روش را بدهد، اعتراض کردند. یکی از این هواداران می‌گفت: "امیر قلعه‌نویی را در میدان آزادی دار بزنید که خیال یک عده راحت شود."

بازیکنانی که در بازی با مس کرمان به میدان رفته بودند، در این تمرین تنها 20 دقیقه ریکاوری کردند اما سایر نفرات زیر نظر مجید صالح به مرور برنامه‌های تاکتیکی پرداختند.

جی‌لوید ساموئل هافبک تیم استقلال، پس از پایان تمرین ریکاوری، برای دقایقی با امیر قلعه‌نویی صحبت کرد. کبه هم که امروز صاحب فرزند سوم شده بود، در این تمرین خوشحال‌تر از گذشته بود.

تیم فوتبال استقلال ساعت 15 فردا یکشنبه یک جلسه دیگر تمرینی را برگزار می‌کند.