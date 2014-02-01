بیت امام خمینی(ره) در قم گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم ویژه آغاز دهه فجر و گرامیداشت سالروز ورود امام خمینی(ره) در قم قبل از ظهر شنبه با حضور نیروهای مسلح استان و سپاه علی بن ابی طالب(ع) در شبستان امام خمینی(ره) حرم حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور استاندار، مسئولان، طلاب و روحانیون، دانش آموزان و اقشار مختلف مردم برگزار شد، 1357 دانش آموز قمی سرور "بهمن خونین جاویدان" را یکصدا همخوانی کردند و برادر شهید موحدیان، شاعر انقلاب اسلامی شعرهایی با مضامین پیروزی انقلاب اسلامی و جنایت‌های آمریکا قرائت کرد.

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) در این مراسم، در سخنانی اظهار داشت: امام خمینی(ره) راه چگونه زیستن را به ما آموختند و نوری را در سخت ترین شرایط درخشاند و کاخ فرعون و فرعونیان را نابود کرد.

سردار مهدی مهدوی نژاد ادامه داد: عده ای فکر می‌کردند نور انقلاب به سردی می‌گراید اما به لطف الهی این نور در سراسر جهان در حال درخشش است و نورافشانی می‌کند.

وی افزود: از همان روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی دشمن سعی می‌کرد این انقلاب را از بین ببرد اما نقشه‌های آنان یا با شکست روبه رو شد یا نتیجه عکس گرفت.

دو گوهر وحدت و ولایت فقیه در جهان همواره می‌درخشد

فرمانده سپاه علی بن ابیطالب(ع) بیان کرد: ما خدا را شاکر هستیم که توفیق پاسداری از انقلاب اسلامی و حفاظت از دستاوردهای آن را داریم و ایران همچون گوهری در جهان می‌درخشد.

وی یادآور شد: اعتقاد و اعتماد به خدا و پیروی از ولایت فقیه ما را به این پیروزی رساند و دو گوهر وحدت و ولایت فقیه در جهان همواره می‌درخشد.

سردار مهدوی نژاد تصریح کرد: امروز به قله‌ها نزدیک می‌شویم و باید به هوش باشیم بدانیم که نگهداری از هدف از رسیدن به آن بسیار سخت تر است و پاسداران باید آنچنان قدم بردارند که شایسته شهدا، مقام معظم رهبری و امام خمینی(ره) باشد.

پس از برگزاری این مراسم در حرم حضرت فاطمه معصومه(س) نیروهای مسلح و همچنین گروه‌های مردمی با سردادن شعارهایی همچون "راه امام خمینی(ره) زنده باد" و مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و با دردست داشتن گل و پوسترهای "ما تا آخر ایستاده‌ایم" به سوی بیت امام خمینی(ره) در قم حرکت کردند.

در این مراسم، گروه ارکستر سرود انقلاب اسلامی را ‌نواخت و همچنین سرود "امام آمد امام آمد" توسط شرکت کنندگان همخوانی شد.

