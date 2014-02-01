لیست مسئولان قبلی باید به جای اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر منتشر می شد/ انتقاد از تعرفه های قرون وسطایی

دکتر محمد رئیس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به ماجرای انتشار لیستی از پزشکان زیرمیزی بگیر اشاره کرد و گفت: بنده اصرار دارم باید به صورت ریشه ای به پدیده زشت و نامیمون زیرمیزی نگاه کرد و اصولی و ریشه، آسیب شناسی و برخورد شود.

وی افزود: اگر ریشه های این حادثه نامیمون را در نظر نگیریم و بخواهیم به سمت شاخ و برگها و کارهای حاشیه ای برویم، به مصداق و اصل حادثه ضربه زده ایم.

رئیس زاده با انتقاد از انجام کارهای حاشیه ای که منجر به لوث کردن ماجرا می شود، گفت: انتشار اسامی اختصاری، مشکلی را حل نمی کند و فقط اصل ماجرا را به حاشیه می برد و نتیجه ای برای حل اساسی مشکل ندارد.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی ادامه داد: در ماجرای اخیر، واکنش هایی را از سوی افراد و جامعه پزشکی شاهد بودیم که نمی گذارد به شکل اصولی به ماجرا پرداخته شود.

وی افزود: واکنش های احساسی، اصل موضوع را به فراموشی می سپارد. در حالی که اعتقاد دارم، پدیده زشت زیرمیزی پزشکان، مشکلات زیادی را برای مردم به وجود آورده است.

رئیس زاده تاکید کرد: به همین شدت که اعتقاد دارم پدیده زشت زیرمیزی وجود دارد و می بایست از کارهای احساسی در برخورد با این معضل خودداری کرد، به همین شدت هم معتقدم که تقصیر متوجه جامعه پزشکی نیست بلکه متوجه سیستمهای غلط و مدیریت مشکل دار مسئولین در سالهای گذشته است که باعث شده پزشکان به سمت زیرمیزی سوق داده شوند.

وی افزود: وقتی برای انجام یک عمل جراحی قلب و عروق که بسیار سنگین و ریسک بالایی دارد، در بیمارستان دولتی حدود 300 هزار تومان به جراح می دهند که البته این پرداخت با تاخیر 8 ماهه انجام می شود و برای همین عمل در بخش خصوصی، 15 تا 20 میلیون تومان از بیمار می گیرند، چه انگیزه ای برای خدمت پزشک در بخش دولتی می ماند.

رئیس سازمان بسیج جامعه پزشکی با انتقاد از تعرفه های خدمات درمانی که قرون وسطایی هستند، افزود: این قبیل تعرفه ها، زمینه را برای گرفتن زیرمیزی فراهم می کند.

رئیس زاده با تاکید مجدد بر اینکه زیرمیزی در حوزه سلامت وجود دارد، تصریح کرد: متاسفانه این پدیده زشت و نامیمون، به مردم فشار می آورد و موارد متعددی به خود بنده گزارش می شود. اما باید از رفتارهای احساسی در برخورد با این معضل، خودداری کرد و به دنبال حل ریشه ای و اساسی این مشکل بود.

وی با انتقاد از مدیران و مسئولین قبلی بهداشت و درمان و بیمه ای که تعرفه های خدمات درمانی را واقعی نکرده اند، اظهارداشت: من معتقدم به جای انتشار اسامی پزشکان زیرمیزی بگیر، باید لیست مسئولینی که در سالهای گذشته نخواسته اند این تعرفه ها واقعی شود، منتشر می شد. در واقع، آنها باید جواب بدهند که چرا تعرفه ها واقعی شد.