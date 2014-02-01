128 میلیون ریال پرونده تخلف صنفی در گیلان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عليرضا حسينيان ظهر شنبه در مصاحبه با خبرنگاران از كشف تخلف دو واحد عرضه خوراك دام و لاستيك اتومبيل در رشت اشاره کرد و افزود: در بازرسي هاي دوره اي انجام گرفته از سوی بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان این دو واحد صنفي متخلف شناسايي شدند.

وی اظهارداشت: در همين زمینه يك واحد عرضه خوراك دام به دليل عرضه خارج از شبكه 100 تن سبوس گندم متخلف شناخته شد.

رئيس اداره بازرسي كشف كالاي قاچاق سازمان صنعت، معدن و تجارت گيلان گفت: براي این واحد پرونده تخلف به ارزش بيش از 26 ميليون ريال تشكيل و براي صدور حكم به تعزيرات حكومتي ارسال شد.

وي افزود: همچنين در راستای بازرسي هاي مزبور يك واحد عرضه لاستيك خودرو در شهرستان رشت كه اقدام به گرانفروشي کرده بود متخلف شناخته شد.

حسينيان تصريح كرد: این واحد اقدام به عرضه 703 حلقه لاستيك با قيمت غيرقانوني کرده بود كه با تشكيل پرونده تخلف 102 ميليون ريالي براي صدور حكم به تعزيرات حكومتي معرفي شد.

وي همچنين یادآورشد: بازرسي ها و نظارت بر فعاليت بنگاه هاي اقتصادي در ايام باقيمانده سال تداوم يافته و تشديد خواهد شد.