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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۴۹

طی سه سال گذشته/

650 هکتار عملیات بیابان زدایی در غرب قم انجام شده است

650 هکتار عملیات بیابان زدایی در غرب قم انجام شده است

قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم از انجام 650 هکتار عملیات بیابان زدایی در غرب این استان طی سه سال گذشته خبر داد.

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پروژه‌های آبخیزداری مصوب سفر مقام معظم رهبری در منطقه پردیسان و کهندان به تعداد 30 سازه به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی گفت: طی سه سال گذشته 650 هکتار عملیات بیابان زدایی در غرب استان قم انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: امسال پس از تخصیص اعتبارات لازم در منطقه غرب استان قم ادامه عملیات بیابان زدایی انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: طرح کمربند حفاظتی در منطقه حسین آباد میش مست در حال اجرا است.

وی گفت: انجام عملیات بیابان زدایی در منطقه شرق قم در دست مطالعه قرار داد تا پس از انجام مطالعات در سال‌های آینده مورد اجرا قرار گیرد.

عفتان بیان کرد: جریان باد در منطقه غرب قم غالب است بنابرین بیشتر گرد و غبار از منطقه غرب وارد شهر قم می‌شوند بنابرین این منطقه مورد توجه ویژه اجرای طرح بیابان زدایی قرار گرفته است.

 

 

کد مطلب 2226090

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