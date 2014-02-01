650 هکتار عملیات بیابان زدایی در غرب قم انجام شده است

احمد عفتان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: پروژه‌های آبخیزداری مصوب سفر مقام معظم رهبری در منطقه پردیسان و کهندان به تعداد 30 سازه به پایان رسیده و مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی گفت: طی سه سال گذشته 650 هکتار عملیات بیابان زدایی در غرب استان قم انجام شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم ادامه داد: امسال پس از تخصیص اعتبارات لازم در منطقه غرب استان قم ادامه عملیات بیابان زدایی انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: طرح کمربند حفاظتی در منطقه حسین آباد میش مست در حال اجرا است.

وی گفت: انجام عملیات بیابان زدایی در منطقه شرق قم در دست مطالعه قرار داد تا پس از انجام مطالعات در سال‌های آینده مورد اجرا قرار گیرد.

عفتان بیان کرد: جریان باد در منطقه غرب قم غالب است بنابرین بیشتر گرد و غبار از منطقه غرب وارد شهر قم می‌شوند بنابرین این منطقه مورد توجه ویژه اجرای طرح بیابان زدایی قرار گرفته است.