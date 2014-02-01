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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۵:۲۵

حجت الاسلام جلالی:

پیشرفت های علمی وپژوهشی امروز کشور حاصل انقلاب اسلامی است

پیشرفت های علمی وپژوهشی امروز کشور حاصل انقلاب اسلامی است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: امام جمعه شهر هفشجان گفت: پیشرفتهای علمی وپژوهشی امروز کشور حاصل انقلاب اسلامی است.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید حسن جلالی پیش از ظهر شنبه در مراسم گرامیداشت روز 12 بهمن سالروز ورود امام در مدرسه فاطمه الزهرا هفشجان گفت: هر کسی نسبت به مسئولیت خودش باید دقت نظر داشته باشد و مسئولیتش را به خوبی انجام دهد.

وی افزود: 35 سال پیش زنان و مردان این مملکت نخواستند طاغوت بر آنها حکومت کنند و انقلاب اسلامی جلوی بی بند باری و فساد را در جامعه گرفت.

وی گفت: همه ما مدیون شهدای انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس هستیم و اگر ملت ایران حرف اول و آخر علم و نظام و سیاست را می زند به برکت خون شهیدان است و ما باید تلاش خود را بکنیم تا نسبت به مسائل خانوادگی دینی و اجتماعی و سیاسی آگاه و بصیر باشیم.

امام جمعه شهر هفشجان با اشاره به اهمیت بزرگداشت مراسم دهه فجر، اذعان داشت: انقلاب اسلامی کشور را ازچپاول کشورهای غربی و آمریکا نجات داد و این کشور را در مسیر خود باوری قرار داد.

حجت الاسلام سید حسن جلالی گفت: جشن های دهه فجر باید باشور و حضور گسترده مردم برگزار شود.

کد مطلب 2226105

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