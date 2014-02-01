  1. استانها
  2. لرستان
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۰۹

کریمی فر خبر داد:

20 آموزشگاه در شهرهای مختلف لرستان افتتاح می شود

20 آموزشگاه در شهرهای مختلف لرستان افتتاح می شود

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان از افتتاح 20 آموزشگاه در سطح شهرهای مختلف این استان به مناسبت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 20 آموزشگاه همزمان با ایام دهه فجر سالجاری در شهرهای مختلف لرستان افتتاح می شود.

وی بیان داشت: این آموزشگاهها در شهرهای خرم آباد، بروجرد، نورآباد، کوهدشت، دورود، مناطق بیرانشهر، سپیددشت، ویسیان وعشایری افتتاح می شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به افتتاح بیش از 30 پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی همزمان ایام دهه فجر امسال در لرستان عنوان کرد: همچنین در راستای خدمت رسانی به جامعه معلولان و کودکان استثنایی یک کارگاه سفالگری و یک کتابخانه خاص نابینایان در شهرستان بروجرد به بهره برداری می رسد.

کریمی فر از افتتاح یک باب نمازخانه و یک کانون فرهنگی تربیتی در شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: همچنین یک استخر شنا دانش آموزی در شهرستان الیگودرز و پنج مدرسه پیش ساخته در منطقه سپیددشت نیز در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.
 

کد مطلب 2226106

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها