20 آموزشگاه در شهرهای مختلف لرستان افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: 20 آموزشگاه همزمان با ایام دهه فجر سالجاری در شهرهای مختلف لرستان افتتاح می شود.

وی بیان داشت: این آموزشگاهها در شهرهای خرم آباد، بروجرد، نورآباد، کوهدشت، دورود، مناطق بیرانشهر، سپیددشت، ویسیان وعشایری افتتاح می شوند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان با اشاره به افتتاح بیش از 30 پروژه آموزشی، فرهنگی و ورزشی همزمان ایام دهه فجر امسال در لرستان عنوان کرد: همچنین در راستای خدمت رسانی به جامعه معلولان و کودکان استثنایی یک کارگاه سفالگری و یک کتابخانه خاص نابینایان در شهرستان بروجرد به بهره برداری می رسد.

کریمی فر از افتتاح یک باب نمازخانه و یک کانون فرهنگی تربیتی در شهرستان بروجرد خبر داد و گفت: همچنین یک استخر شنا دانش آموزی در شهرستان الیگودرز و پنج مدرسه پیش ساخته در منطقه سپیددشت نیز در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

