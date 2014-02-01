حرکت بزرگ انقلاب از قم سرچشمه گرفته است/ لزوم انتقال برکات انقلاب به نسل جوان

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی سید محمد علی علوی گرگانی قبل از ظهر شنبه در دیدار با تعدادی از بسیجیان اصناف استان قم بیان کرد: مردم قم باید خداوند را بسیار شاکر باشند زیرا حرکت بزرگ انقلاب از قم سرچشمه گرفته است.

وی گفت: مردم قم باید افتخار کنند که در شهری زندگی می‌کنند که با وجود این شهر دین اسلام همیشه زنده باقی مانده است.

استاد برجسته حوزه بیان کرد: امروز برکت انقلاب چشم مردم سراسر دنیا را خیره کرده است.

وی گفت: امام خمینی(ره) در طول دوران مبارزات خود صدمات و آزارهای بسیاری را متحمل شدند اما پس از تحمل 15 سال ناهمواری، خداوند عزت بسیاری را به ایشان بخشیدند.

باید قدر انقلاب را بدانیم

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: امروزه 35 سال از نعمت انقلاب می‌گذرد و ما ایرانیان باید قدر این نعمت را بدانیم و آن را همواره زنده نگه داریم زیرا خداوند می فرمایند اگر بندگان من نعمت های من را زنده نگه دارند خیر بسیاری به آن ها خواهد رسید.

وی گفت: بهترین نظام در دنیا که به نام اسلام است نظام ایران می‌باشد که در مسیر اهل بیت(ع) حرکت می‌کند اما باید توجه به این امر بیشتر شود.

این مرجع تقلید شیعیان جهان بیان کرد: باید مسلمانان ایران همواره یکدیگر را موعظه کنند تا کشور ایران به مدینه فاضله تبدیل شود.

صدور انقلاب با جنگ امان پذیر نیست

وی گفت: صدور انقلاب با جنگ نباید انجام گیرد بلکه باید معنویت و خوبی‌های انقلاب به کشورهای دیگر منتقل شود که این امر در صورتی امکان پذیر است که برکات و آثار انقلاب به نمایش گذاشته شود.

آیت الله علوی گرگانی بیان کرد: باید دل بندگان خدا را در کشور های دیگر به سمت انقلاب کشاند که این امر در صورتی امکان پذیر است که مردم ایران ابتدا خود را اصلاح کنند.

وی گفت: در دهه فجر باید بتوان نعمت های انقلاب را به جوانان و کودکان که در زمان انقلاب حضور نداشتند منتقل کرد.