784 نفر در اردبیل از برف و کولاک نجات یافتند/ امدادرسانی به ششمین زن باردار

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: با توجه به بارش سنگين برف طي 24 ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی و گردنه­ های صعب العبور استان اردبيل، امدادگران هلال احمر به 196 خودروي گرفتار در برف و كولاك امدادرساني كردند.

وی تصریح کرد: این تعداد از حادثه ديدگان در محورهای مواصلاتی گردنه الماس در محور خلخال به اسلام، سرچم در محور اردبیل - زنجان، قره­آغاج و لنگان در محورهای شمالی استان از برف و کولاک نجات یافته اند.

معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان یادآور شد: 17 نفر از حادثه دیدگان به مراکز درمانی انتقال و 48 نفر از گرفتاران نیز در محل های ایجاد شده اسكان داده شدند.

وی با اشاره به توزیع اقلام غذايي نظير نان، كنسرو، بيسكويت و خرما در بین افراد اسکان یافته تاکید کرد که در طی این مدت با عكس­العمل به موقع نجاتگران جمعیت هلال احمر، راه و ترابري، اورژانس و نيروي­های انتظامي استان تلفات جاني را در اثر برف و کولاک شاهد نبودیم.

به گفته صادقی هم اکنون اكيپ­هاي امداد و نجات جمعيت هلال احمر متشكل از 100 نجاتگر، 50 پرسنل، 45 دستگاه آمبولانس، خودرو ست نجات و خودروي كمك دار در جاده ها و محورهای برفگیر و گردنه های استان مستقر هستند.

وی همچنین از نجات ششمین زن باردار توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر استان طی بارش های اخیر خبر داد و ادامه داد: با تلاش نجاتگران جمعیت هلال احمر استان اردبیل زن بارداری از روستای قره­آغاج سفلی در شهرستان گرمی به مرکز درمانی انتقال یافت.

صادقی با بیان اینکه روستای قره­آغاج سفلی در 40 کیلومتری گرمی واقع شده و به دلیل بارش سنگین برف روستائیان با مشکل تردد مواجه هستند، تصریح کرد: در این حادثه تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر متشکل از دو نجاتگر با یک دستگاه آمبولانس امروز شنبه ساعت هفت صبح و با وجود شرایط نامساعد جوی زن باردار 30 ساله را به مرکز درمانی انتقال دادند.