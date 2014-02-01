784 نفر در اردبیل از برف و کولاک نجات یافتند/ امدادرسانی به ششمین زن باردار

حسن صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اضافه کرد: با توجه به بارش سنگين برف طي 24 ساعت گذشته در محورهای مواصلاتی و گردنه های صعب العبور استان اردبيل، امدادگران هلال احمر به 196 خودروي گرفتار در برف و كولاك امدادرساني كردند.
وی تصریح کرد: این تعداد از حادثه ديدگان در محورهای مواصلاتی گردنه الماس در محور خلخال به اسلام، سرچم در محور اردبیل - زنجان، قرهآغاج و لنگان در محورهای شمالی استان از برف و کولاک نجات یافته اند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلال احمر استان یادآور شد: 17 نفر از حادثه دیدگان به مراکز درمانی انتقال و 48 نفر از گرفتاران نیز در محل های ایجاد شده اسكان داده شدند.
وی با اشاره به توزیع اقلام غذايي نظير نان، كنسرو، بيسكويت و خرما در بین افراد اسکان یافته تاکید کرد که در طی این مدت با عكسالعمل به موقع نجاتگران جمعیت هلال احمر، راه و ترابري، اورژانس و نيرويهای انتظامي استان تلفات جاني را در اثر برف و کولاک شاهد نبودیم.
به گفته صادقی هم اکنون اكيپهاي امداد و نجات جمعيت هلال احمر متشكل از 100 نجاتگر، 50 پرسنل، 45 دستگاه آمبولانس، خودرو ست نجات و خودروي كمك دار در جاده ها و محورهای برفگیر و گردنه های استان مستقر هستند.
وی همچنین از نجات ششمین زن باردار توسط نجاتگران جمعیت هلال احمر استان طی بارش های اخیر خبر داد و ادامه داد: با تلاش نجاتگران جمعیت هلال احمر استان اردبیل زن بارداری از روستای قرهآغاج سفلی در شهرستان گرمی به مرکز درمانی انتقال یافت.
صادقی با بیان اینکه روستای قرهآغاج سفلی در 40 کیلومتری گرمی واقع شده و به دلیل بارش سنگین برف روستائیان با مشکل تردد مواجه هستند، تصریح کرد: در این حادثه تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر متشکل از دو نجاتگر با یک دستگاه آمبولانس امروز شنبه ساعت هفت صبح و با وجود شرایط نامساعد جوی زن باردار 30 ساله را به مرکز درمانی انتقال دادند.
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