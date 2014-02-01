۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۴۶

آیت الله مجتهد شبستری:

امام خمینی (ره) احیا کننده مکتب اسلام در زمان طاغوت بود

تبریز – خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز گفت: رهبری خاص امام خمینی تاثیر زیادی در پیروزی انقلاب اسلامی داشت و ایشان احیا کننده مکتب اسلام در زمان طاغوت بود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن مجتهد شبستری ظهر شنبه در مراسم نواختن زنگ انقلاب در هنرستان اکبریه تبریز با بیان عوامل سه گانه در پیروزی انقلاب و به ثمر نشستن خون شهدا گفت: مکتب اسلام، اتحاد مردم و رهبری امام خمینی (ره) سه عامل مهم در پیروزی انقلاب اسلامی بود.

وی همچنین با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی بدون پشتیبانی قدرت های سلطه به پیروزی رسید، ادامه داد: مردم به اندازه ای به پیروزی انقلاب و رهبری امام خمینی اعتقاد داشتند که فرمان حکومت نظامی بختیار را نادیده گرفته و به خیابان ها آمدند.

آیت الله مجتهد شبستری با اشاره به اینکه تنها کسی که مردم را به مبارزه دعوت کرد، امام خمینی بود، گفت: در دهه فجر معجزه قرن پس از دو هزار و 500 سال ظلم ستمشاهی بوقوع پیوست.

وی با بیان اینکه قبل از پیروزی انقلاب خبری از علم و دانش و تکنولوژی در کشور نبود، گفت: پیشرفت علمی حال حاضر کشور یکی از دستاوردهای بزرگ انقلاب اسلامی است و این موفقیت ها به برکت خون شهیدان رقم خورده است.

کد مطلب 2226118

