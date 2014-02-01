ستاد دائمی گردشگری تهران تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در نخستین جلسه اجرایی و هماهنگی ستاد نوروزی گردشگری تهران حسین زارع‌صفت با تاکید بر موضوع مطرح شده گفت: به نظر می‌رسد که برای توسعه گردشگری شهر تهران ـ که ابتدای امسال اولین تجربه آن کسب شدـ نیازمند راه‌اندازی ستاد دائمی باشیم تا با تصویب آیین‌نامه‌ها و ابلاغ دستورالعمل‌ها از سوی مدیران ارشد شهرداری به سایر سازمان‌ها و ادارات زیر مجموعه مدیریت شهری،این نهادها نیز مکلف به همکاری برای توسعه گردشگری پایتخت شوند.

وی با بیان اینکه ما باید گردشگری را در دو حوزه کاری دورن و برون سازمانی تعریف کنیم،خواستار استفاده از ظرفیت سایر نهادها همچون استانداری ،فرمانداری و میراث فرهنگی شد.

زارع‌صفت در بخش دیگری از سخنانش به تامین منابع مالی برای تقویت این ستاد هم اشاره و تصریح کرد: بحث تامین بودجه از مهمترین ارکان برای گسترش گردشگری پایتخت است که اگر در صورت امکان و با صلاحدید مدیران ارشد بتوانیم از 3درصد بودجه فرهنگی و اجتماعی سازمان ها،ادارات و شهرداری‌های مناطق برای آن استفاده کنیم به طور حتم می توانیم خدمات بیشتر،برنامه‌های منسجم تر و... برای ایام نوروز و حتی تمام ایام سال ارایه دهیم.

مدیرعامل سازمان رفاه،خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در این جلسه با یادآوری آموزش 400 نفر درسطح محلات و در حوزه گردشگری یادآورشد: ما به دنبال تسهیل گری و بستر سازی برای استفاده از ظرفیت‌های غنی و تخصصی گردشگری پایتخت هستیم.