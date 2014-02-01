اعتراف زن جوان به قتل دو کودک خردسالش

به گزارش خبرنگار مهر، 25 شهریور امسال از طریق مرکز فوریت های پلیسی 110 ، یک فقره فوت مشکوک به کلانتری 106 نامجو اعلام شد . با حضور مأموران کلانتری در محل و در تحقیقات اولیه از مادر پسربچه ای دو ماهه ، وی در اظهاراتش عنوان کرد که پسرش به علت بالاآوردن شیر و بسته شدن مجاری تنفسی فوت کرده است .

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع "فوت مشکوک" و به دستور شعبه اول بازپرسی دادسرای امور جنایی تهران ، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت .

مادر طفل دو ماهه در اظهارات اولیه همچنان مدعی بود که در حال شیردادن به فرزندش بوده که ناگهان شیر به داخل مجاری تنفسی بچه وارد و باعث مرگ طفل دو ماهه شده است .

همزمان با آغاز تحقیقات از پدر و مادر طفل دو ماهه ، جسد به پزشکی قانونی منتقل و بررسی تیم پزشکی علت مرگ را "ضربه مغزی ناشی از برخورد با جسم سخت" اعلام کرد که بلافاصله مادر طفل دو ماهه دستگیر و برای ادامه تحقیقات به اداره دهم منتقل می شود .

زن 23 ساله پس از انتقال به اداره دهم با توجه به اعلام نظریه پزشکی قانونی ، به ناچار لب به اعتراف گشود و با بیان "عصبانیت شدید ناشی از مشکلات مالی و گریه کردن بچه" به عنوان انگیزه جنایت ، به کارآگاهان گفت : قبل از تولد بچه به تهران آمدیم و در منزل پدرم سکونت پیدا کردیم تا اینکه بچه 25 تیر به دنیا آمد . روز حادثه هیچکس خانه نبود . به خاطر مشکلات مالی ناشی از بیکاری همسرم عصبانی بودم و بچه نیز گریه می کرد . تصمیم گرفتم تا بچه را به حمام برده و پس از حمام او را بخوابانم اما در حین شست و شوی داخل حمام ، بچه از دستم لیز می خورد و گریه می کرد . در یک لحظه عصبانی شدم و بچه را محکم به کف حمام کوبیدم . حال بچه خراب شد و در همین موقع همسرم وارد خانه شد . همسرم تصور می کرد که بچه بیش از اندازه شیر خورده و به همین علت به او تنفس داد اما بچه حالش بدتر و بدتر شد تا اینکه به بیمارستان رفتیم . من که ترسیده بودم واقعیت را از همسرم پنهان کردم تا سرانجام چند روز بعد و بچه فوت کرد .

در ادامه رسیدگی به پرونده ، کارآگاهان اداره دهم اطلاع پیدا کردند که متهم و همسرش ، پیش از این نیز پسربچه ای یک ساله داشته اند که در زمان سکونت آنها در شهرستان فوت کرده است. با توجه به احتمال وقوع جنایتی دیگر ، کارآگاهان اداره دهم با اخذ نیابت قضایی به محل سکونت سابق متهم و همسرش در استان گلستان مراجعه و در بررسی سوابق بیمارستانی متوجه شدند که در آن مورد نیز متهم در اظهاراتش خود عنوان داشته بود که فرزندش به علت خفگی ناشی از خوردن بیش از اندازه شیر فوت کرده است .

با توجه به شباهت اظهارات متهم در خصوص مرگ دو فرزندش ، کارآگاهان به تحقیق در خصوص مرگ فرزند اول متهم پرداخته و سرانجام 10 بهمن و در اظهاراتش اعتراف کرد که فرزند یک ساله اش را نیز به شیوه خفه کردن به قتل رسانده است .

متهم در خصوص جنایت اول خود به کارآگاهان گفت : شب حادثه 26 اسفند سال 91 همسرم تازه از کار سابق خود برگشته بود و به علت خستگی بیش از اندازه خوابید. در آن موقع پسرم گریه می کرد و من نیز برای آنکه همسرم از خواب بیدار نشود، یک بالش بر روی سر بچه گذاشته و فشار دادم تا صدای گریه اش باعث بیدار شدن همسرم نشود . پس از دقایقی کوتاه صدای بچه قطع شد و همزمان با آن ، به تصور اینکه بچه خوابیده من نیز خوابیدم . زمانی که از خواب بیدار شده و بالش را از صورت بچه برداشتم ، متوجه شدم که بچه فوت کرده است.

سرهنگ کارآگاه آریا حاجی زاده ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ ، با اعلام این خبر اعلام کرد : با توجه به اعترافات صریح متهم ، قرار قانونی از سوی مقام قضایی صادر و متهم جهت انجام تحقیقات تکمیلی در اختیار اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته اند .