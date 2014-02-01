۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۳:۲۹

زنگ انقلاب در آموزشگاه های شهرستان شاهرود نواخته شد

شاهرود - خبرگزاری مهر: همزمان با دوازدهم بهمن سالروز ورود تاریخی بنیانگذار جمهوری اسلامی به کشورمان زنگ انقلاب در آموزشگاه های شهرستان شاهرود نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه شهرستان شاهرود صبح شنبه در مراسم نمادین نواخته شدن زنگ انتظار که به مناسبت ورود امام خمینی (ره) با حضور فرماندار و جمعی از مسئولان اجرایی و فرهنگی در مجتمع آموزشی دخترانه امام محمد باقر (ع) شاهرود برگزار شد گفت: این انقلاب زمینه ساز رسالت مهدوی در کشور ماست که همان هدف انبیاء الهی بوده است.

حجت الاسلام محمود ترابی تصریح کرد: لحظه ورود تاریخی امام راحل به کشور عزیزمان افتخار بزرگی برای همه است و باید قدر این نعمت بزرگ و سرمایه الهی را بدانیم.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب ما فرهنگ علوی و فاطمی را دنبال می کند چرا که پیشرفت بدون این فرهنگ مورد سلیقه مولایمان نیست افزود: این انقلاب باید زمینه ساز ظهور او باشد هر چند که هدف و بینش ما با جامعه جهانی سازگار نیست در صورتی آنها با ما صلح و آرامش برقرار می کنند که ما اهدافمان با آنها یکی باشد که ما این را نمی پذیریم.

 امام جمعه شاهرود تاکید کرد: دانش آموزان امیدهای انقلاب هستند و باید در سنگرهای علم و دانش همواره پشتیبان امام و انقلاب باشند و پرچم سرخ انقلاب اسلامی را به دست صاحب واقعی آن امام زمان (عج) برسانند.

ترابی خاطرنشان کرد:  انقلاب اسلامی ایران بعد از پیروزی بزرگی که به دست آورد توانست دستاوردهای ارزشمندی را برای کشورمان به همراه بیاورد پس همه ما باید با حضور گسترده و منسجم خود در راهپیمایی 22 بهمن راه امام و شهدا را ادامه دهیم و همواره پشتیبان ولایت فقیه باشیم.

اجرای سرود و گلباران تمثال مبارک حضرت امام خمینی (ره) از دیگر برنامه های این آئین بود.

کد مطلب 2226142

