نمایش "در یک لحظه اتفاق افتاد" در تبریز به روی صحنه می رود

کارگردان نمایش "در یک لحظه اتفاق افتاد" در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این نمایش از روز شنبه دوازدهم تا جمعه 18 بهمن ماه، ساعت 17:30 در تالار استاد صادقی تئاتر شهر تبریز اجرا خواهد شد.

میثم حبیبی گفت: نمایش "در یک لحظه اتفاق افتاد" نوشته کامران شهلایی، داستان سه جوانی است که اتفاقات دهه 60 را با نگاههای متفاوت بصورت خوشبینانه و بدبینانه توصیف و تعریف می کنند.

وی ادامه داد: این نمایش در 40 دقیقه به صورت روایی اجرا می شود که موقعیت مکانی خاصی را به تماشاگر معرفی نمی کند، در یک سوم بخش پایانی نمایش متوجه می شویم که داستان در کافه ای در اتریش اتفاق افتاده که به منظور تبلیغ صلح در جامعه جهانی فعالیت می کند.

کارگردان نمایش "در یک لحظه اتفاق افتاد" در بیان دلیل انتخاب این متن با تاکید بر اینکه بطور کلی محتوای متن نمایشنامه، در مورد شهدای بمباران و صلح جهانی است، گفت: احساس کردم در این برهه زمانی بخری افرادی که در دهه 50 تا 70 در ایران زندگی می کردند و با جنگ و عواقب ناشی از آن درگیر بودند برخی خاطرات و نوستالوژیهای خود را فراموش کرده اند این نمایش تلنگری بر خاطرات و دردهای مردم جنگ دیده ایران بود.

وی ادامه داد: سعی کردیم با متن مدرن و آوانگارد شرایط بحران جنگ را برای جوانان امروز که درک و تصور صحیحی از جنگ نداردند بیان کنیم.

میثم حبیبی، لیسانس معماری، متولد 1369، فعالیت تئاتری را از سال 82 آغاز کرده و در نمایشهای "برگزین"، "حقیقت دارد تو را در خواب بوسیدم"، "سحوری"، تله فیلم "غزل"، بازی کرده و اولین تجربه کارگردانی خود در اجرای عمومی را با نمایش "در یک لحظه اتفاق افتاد" به نمایش گذاشته است.

حبیبی بازیگران و عوامل این نمایش را به این صورت معرفی کرد:

بازیگران: مینا اکبری، امیررضا رنجبران، میثم حبیبی

منشی صحنه: شیرین پورعبداللهی، نسیم سالک

مدیر صحنه: حسین آهنگر پروین

مسئول فنی: رضا حسین پور

مدیر تولید: غلامرضا فرشباف

مسول روابط عمومی: آیدین بهکام

طراح نور: بهرام ثقفی

موسیقی: محمدرضا جباری

طراح صحنه: میثم حبیبی