ثبت 13 شرکت تعاونی صنعتی، خدماتی و کشاورزی در کلاله از ابتدای سال جاری

محمد سرگلزایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: تعداد 79 نفر در این شرکت ها عضو شده اند و قرار است تعهد اشتغال این 13 شرکت 123 شغل باشد.

وی افزود: شرکت بافندگی شقایق گلستان که نوعی پشتیبان مشاغل خانگی در تهیه مواد اولیه برای بافندگان فرش شهرستان است، شرکت تعاونی فنی خدماتی برق برادران احسانی، شرکت فرهنگیان توزیع اندیشه هنری کلاله و شرکت تعاونی لوله کشی گاز شعله گیر کلاله که این شرکت هم به نوعی پشتیبان شرکت های شهرستان است در دهه فجر افتتاح خواهند شد.

وی افزود: تاکنون در سال جاری اداره تعاون 23 دوره آموزشی برای اعضای شرکت تعاونی با 5 هزارو 340 نفر ساعت روز به صورت رایگان برگزار شده است که در آخر آموزش نیز گواهی از طرف وزارت خانه برای این افراد صادر گردیده است

وی تصریح کرد به منظور حمایت از دانشجویان هر یک از دانشجویانی که پایان نامه ی خود را در زمینه ی تعاون و اداره تعاون ارائه دهد مبلغ 1میلیون تومان در مقطع کارشناسی به این افراد اختصاص خواهد یافت که تاکنون یک نفر از این اعتبار استفاده کرده است

وی گفت : در طرح توسعه و در تعهد اشتغال اداره تعاون قرار است در سال جاری در قسمت تعاونی توزیع 6 نفر تعهد اشتغال داشته باشیم که تاکنون 28 نفر اشتغال شده اند همچنین در قسمت تولیدی تعهد اشتغال 146 نفر که 119 نفر آن محقق شده است.