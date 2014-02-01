خرید بالگردهای سبک برای عملیاتهای امدادی هلال احمر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد فرهادی در آغاز گردهمایی سراسری مدیران حراست جمعیت هلال احمر با تبریک سالروز آغاز دهه فجر و ورود امام راحل (ره) به کشور، گفت: در حال حاضر در زمانی زندگی می کنیم که رایحه زندگی اسلامی به وضوح در میان مردم لمس می شود و توفیق خدمت در نظام جمهوری اسلامی نصیب مان شده است.

وی خاطر نشان کرد: جمعیت هلال احمر ایران یکی از مطرح ترین و برترین جمعیت های دنیا محسوب می شود و این موضوع تا جایی پیش رفته که حتی گاهی حضور جمعیت در میان جوامع بین المللی از دیپلماسی ها نیز موثر تر شکل گرفته است.

فرهادی در ادامه به فعالیت گسترده خادمان جمعیت در سراسر کشور اشاره کرد و افزود: جمعیت هلال احمر در همه اقدامات خود به عنوان معین دولت وارد عمل شده و گاهی در عملیات هایی حضور پیدا کرده که در حیطه وظایف جمعیت نبوده است.

رئیس جمعیت هلال احمر تصریح کرد: این حیطه گسترده فعالیتها باید تحت نظارت حراست صورت گیرد و در واقع سلامت سازمانی ما توسط این نهاد پر مشغله پاسداری می شود.

فرهادی افزود: حراست جمعیت، مشاور مدیریت مجموعه و امین مسئولان محسوب می شود و به همین خاطر نیاز است که نگاه ویژه ای به این حوزه حساس داشت.

رئیس جمعیت هلال احمر خاطر نشان کرد: حراست مجموعه ای است که باید اهداف سازمانی اش را به خوبی پیش ببرد و اگر قرار است آفتی از خارج و یا از داخل جمعیت را تهدید کند، این مدیران حراست هستند که باید از وقوع آن جلوگیری کنند.

فرهادی با اشاره به لزوم حفظ کرامت انسانی در حوزه حراست، افزود: فعالیت های این حوزه حساس گاهی در چارچوب مدون انجام پذیر نیست و و باید برای سرعت عمل بیشتر خارج از برنامه ریزی های صورت گرفته وارد عمل شد، به همین دلیل این موضوع همراهی همه حوزه های جمعیت هلال احمر را با مسئولان حراست ضروری می سازد.

وی با بیان اینکه ۲ میلیون عضو جوان هلال احمر بهترین پشتوانه برای جمعیت محسوب می شوند، افزود: برای پیشبرد اهداف جمعیت باید این اعضا تحت آموزش های ویژه قرار بگیرند و برنامه مدونی برای ساماندهی اطلاعات دریافتی آنها در نظر گرفته شود.

رئیس جمعیت هلال احمر از اتمام مراحل خرید چند فروند بالگرد سبک برای حضور در عملیاتهای امدادی طی یک یا دو هفته آینده خبر داد و گفت: پوشش عملیاتهای امدادی تا به حال با بهترین شکل صورت گرفته و امیدوارم با تجهیز امکانات نیز رشد بهتری را در این حیطه شاهد باشیم.