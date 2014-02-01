یادآوری خاطرات انقلاب بازگویی قدرت خدواند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله علی معلمی ظهر شنبه همزمان با سالروز پیروزی انقلاب در دیدار مسئولان شهرستان قائمشهر به قیام های مردم مسلمان در مصر و لیبی اشاره کرد و افزد:اگر در زمان انقلاب ارتش نتوانست مردم را مغلوب کند به این خاطر بود که آنان به عظمت کار این ملت پی برده بودند و می دانستند در ایام انقلاب حقیقی و دگرگونی جدی اتفاق افتاد.



معلمی با اشاره به تبعید امام در سال 43 بیان داشت: اگر انقلاب در آن سال اتفاق نیفتاد علتش فراهم نبودن زمینه های پیروزی بود ولی در سال 57موج ایجاد شده زمینه را ایجاد کرد و ملت امام را درک و همراهی کردند.



امام جمعه قائمشهر افزود: امام خمینی (ره) هنرش هدایت و رهبری بود و توانست از عهده مسئولیتش به خوبی برآید.



وی با مهم دانستن تکریم ارباب رجوع تصریح کرد: مدیران باید طوری رفتار کنند که مردم با وی احساس خودمانی داشته و او را از خود بدانند.



معلمی با بیان اینکه توجیهات قانونی مردم را قانع می کند، تاکید کرد: برای حل مشکلات مردم نخست باید هماهنگی های لازم با ادارات انجام شود تا در مرحله بعدی مکاتبات و راهگشایی های لازم انجام شود.