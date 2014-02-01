نمایشگاه دستاورد های انقلاب اسلامی در سامان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه دستاورد های انقلاب ظهر شنبه همزمان اولین روز دهه فجر و سالروز ورود امام به میهن با حضور مسئولان شهرستان و خانواده شهدا و مردم در شهر سامان افتتاح شد.

معاون پرورشی و تربیتی اداره آموزش و پرورش شهرستان سامان در مراسم افتتاح این نمایشگاه با اشاره بر اینکه نمایشگاه دستاورد انقلاب و فروشگاه هنر های دستی با 10 غرفه در کانون فرهنگی و آموزشی میثاق سامان افتتاح شد، اظهار داشت: در این تعداد غرفه بیش از پنج هزار اثر به نمایش گذاشته شده است.

سید عقیل موسوی با بیان اینکه این نمایشگاه با همکاری اداره بهزیستی و آموزش و پرورش شهرستان بر پا شده است، بیان داشت: غرفه ایجاد شده در رشته های گرافیک، معماری، صنایع دستی ( کیف دوزی ، بافتنی) فروش اقلام فرهنگی و آموزشی، عفاف و حجاب، دستاورد های مددجویان توانخشی های و خانه سالمندان شهرستان بوده است.

موسوی هدف از برپایی این نمایشگاه را گرامیداشت دهه فجر، ایجاد انگیزه در میان دانش اموزان هنرمند و هنر جو، آشنایی اقشار جامعه با فعالیت های هنری دانش اموزان، تحقق شعار دانش اموز باوری، دانش اموز محوری و دانش اموز یاری و اشنایی دانش آموزان و نسل جدید با دستاورد های انقلاب بوده است .

وی بیان داشت: ساعت بازدید از نمایشگاه نه صبح لغایت 12 ظهر و بعد از ظهر ها از ساعت 15 لغایت 18 عصر است.