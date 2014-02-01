کنسل شدن پرواز های رفت و برگشت حج عمره در گلستان

مهدی شیخی در گفتگو با خبرنگار مهر ابراز داشت: پرواز جده به گرگان که ساعت 13 به سمت گرگان حرکت کرده بود به علت شدت برف و کولاک همراه با 11 پرواز همزمان دیگر در تهران نشست.

وی افزود: همچنین قرار بود که ساعت 14:30 امروز پروازی از گرگان به سمت جده انجام شود که به علت کنسل شدن پرواز جده به گرگان این پرواز هم انجام نشد.

شیخی بیان داشت: با وجود اینکه فرودگاه گرگان تمامی همکاری ها در پرواز جده به گرگان انجام داد ولی شرکت هواپیمایی صعودی که به گرگان آمده بود به علت بدی آب و هوا نپذیرفت و به تهران برگشت.

وی با عنوان اینکه مسافران در تهران حدود چهار ساعت در فرودگاه معطل بودند، عنوان داشت: مسافران در فرودگاه تهران بعد از چهار ساعت انتظار با همکاری های که انجام شد مسافران با هفت دستگاه اتوبوس به گرگان بازگشتند.

مدیر کل حج و زیارت استان ادامه داد:همچنین مسافرانی که در فرودگاه گرگان به انتظار پرواز به سمت جده بودند بعد از ساعت های انتظار با اتوبوس هایی که در اختیارشان گذاشته شده بود به منازل خود بازگشتند .

وی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه مسافران بدون پذیرایی مدت ها در فردگاه به انتظار نشسته بودند اظهار داشت: این وظیفه فرودگاه است که اگر مسافر به مدت چهار ساعت تاخیر داشت با تغذیه سرد، اگر مدت هشت ساعت باشند با غذای گرم و همچنین اگر تاخیر تا شب ادامه داشته باشند آنان را به هتل ببرند.

شیخی اضافه کرد: به علت اینکه وظیفه حراست و حفاظت بر عهده فرودگاه گرگان است ما نمی توانیم در آن دخالتی داشته باشیم و البته فرودگاه همکاریهای لازم را انجام داد تا زائرین به سمت منازلشان انتقال یابند چرا که ما به دنبال مقصر نیستیم.

در ادامه معاون اجرایی خدمات فرودگاه استان گفت: این پروازها به علت شرایط جوی نامناسبی که در استان وجود داشت نتوانست در گرگان بنشیند و به تهران بازگشت.

حبیب الله تاری با رد اینکه مسافران ساعت زیادی را در فرودگاه منتظر مانده اند، افزود: بدون اینکه مشکل خاصی برای زائران به وجود آید ، زائران با احترام به سمت منازلشان بازگشت داده شدند.

گفتنی است تعدادی از مسافران پرواز جده در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کردند که قرار بود ساعت 14 و 30 دقیقه از گرگان به سمت جده حرکت کنند ولی تا ساعت 19 در فرودگاه منتظر بودند و در این مدت هیچ پذیرایی از آنان انجام نشده است.