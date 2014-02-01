سرپرست مرکز بهداشت و درمان شهرستان چرام معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ظهر شنبه در مراسم تودیع و معارفه این سرپرستی گفت: در مدیریت علمی و منطقی در حوزه بهداشت و درمان، 80 درصد منابع باید صرف پیشگیری و فقط 20 درصد صرف خدمات درمانی، تخصصی و فوق تخصصی شود.

رضا چمن افزود: با بهبود بخشهای مختلف از جمله بهبود تسهیلات زندگی، سطح سواد، شرایط فرهنگی و اجتماعی، راه‌های ارتباطی، آب آشامیدنی، مسکن و از همه مهم‌تر بهبود بخش سلامت، امید به زندگی در مردم افزایش چشمگیری داشته است.

وی ابراز امیدواری کرد: این تغییر و تحولات در پیشرفت حوزه سلامت این شهرستان جدید التاسیس موثر بوده و باعث رفع مشکلات و توسعه سلامت در منطقه شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بیان اینکه بعد از انقلاب شکوهمند اسلامی شاهد نقطه عطفی در ارائه خدمات بهداشت و درمان کشور و این منطقه بوده‌ایم، گفت: با وجود تمام مشکلات از جمله کمبود زیرساختها و اعتبارات، بخش بهداشت و درمان با زحمات شبانه‌روزی پرسنل و مسئولان، همچنان با انگیزه به کار خود ادامه می‌دهد.

چمن با اشاره به مشکلات سلامت مردم در این شهرستان تصریح کرد: در چرام 16 درصد از افراد بالای 30 سال فشار خون بالا دارند و همچنین در این حوزه حدود پنج درصد این افراد مبتلا به دیابت هستند.

وی با اشاره به آمار بالای ابتلا به سرطان در استان گفت: مردم باید با آگاهی بیشتر، باورهای غلط را کنار گذاشته تا بتوانند از بروز سرطان جلوگیری کنند.

چمن یکی از سرطانهای شایع در بین زنان را سرطان پستان عنوان کرد و افزود: سرطان پستان بیماری سنین میانسالی و سالمندان است اما در کشور ما حدود 25 درصد از مبتلایان سن زیر 40 سال دارند که این توجه بیشتر زنان جوان به این مسئله را ضروری می کند..

وی تصریح کرد: همه افراد باید با تغییر روشهای تغذیه ای و ورزش کردن و آداب غذایی مناسب از ایتلا به این بیماری پیشگیری کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم که با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد، "مسعود احتشامی" به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان چرام منصوب و از خدمات "حشمت الله شکرپور" تقدیر شد.