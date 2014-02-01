دولت جدید تنها 4 سانتریفیوژ در تأسیسات هسته ای نصب کرده است/اصرار مذاکره کنندگان بر مخفی مانده جزییات توافق هسته ای

به گزارش خبرنگار مهر ،حجت الاسلام سید محمود نبویان پیش از ظهر شنبه در مراسم آغاز دهه فجر در حوزه علمیه همدان اقدام به بازخوانی توافق ژنو کرد و زوایایی مختلف از آن را برای روحانیون بیان کرد.

وی با بیان اینکه امام خمینی با ورود به ایران و به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی انسانیت را احیا کرد و مردم با وقوع انقلاب به دنبال حفظ استقلال خود بودند، گفت: آمریکا در آن دوران بالاترین مقام کشور را تحقیر می کرد و باید همواره استقلال کشور حفظ شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توافق نامه هسته ای ژنو اندکی استقلال ایران را زیر سئوال برد، عنوان کرد: در دور اول مذاکرات در ژنو مقرر شد گام اول و نهایی چهار چوب آن مشخص و هدف از توافق نامه مشخص شود.

نبویان با بیان اینکه هدف از مذاکره رسیدن به بازی برد بود و اینکه پرونده هسته ای ایران از شورای امنیت خارج شود، اذعان داشت: تحریم های بین الملی باعث شده بانک ها و کشتی های ایرانی و 600 نفر از مسئولان ایرانی تحریم شوند که مهم ترین تحریم ها مربوط به شورای امنیت است.

وی با اشاره به اینکه باید به طور معمول دو میلیون و 700 هزار بشکه نفت در روز فروخته شود تا بتوانیم بودجه را تامین کنیم، افزود: از زمان وضع تحریم های جدید از تیرماه گذشته تاکنون یک کشتی خارجی برای بارگیری نفت ایران وارد اسکله های دریایی کشور نشده است.

هیچ کشوری به اندازه ایران در تاریخ، تحریم اقتصادی نشده است

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: هیچ کشوری به اندازه ایران در تاریخ، تحریم اقتصادی نشده و هم اکنون حدود یک میلیون بشکه نفت و میعانات صادر می شود و با وجود تحریم ها قادر به جابجایی یک دلار در دنیا نیز نیستیم.

نبویان با اشاره به اینکه مجبور به حمل چمدانی دلارها از خارج شدیم، اذعان داشت: معاون وزیر امور خارجه عنوان می کرد که در دومین دور مذاکرات ژانو در 90 درصد موارد با آمریکایی ها به توافق رسیدیم اما با ورود وزیر خارجه فرانسه به میز مذاکرات وی روی سه گزینه خط کشید و مانع توافق شد.

وی ادامه داد: در جلسه ای که کمیسیون امنیت ملی با وزیر امور خارجه و معاون وی داشت، از آنان درخواست کردیم در خصوص مذاکرات ژنو و جزییات آن توضیح دهند که وزیر امور خارجه حاضر به ارائه جزییات نشد و عنوان کرد که این جزییات محرمانه است و حاضر نیستم عنوان کنم و نهایت این امر این است که به استیضاح کشیده خواهم شد.

مسئولات وزارت خارجه اصرار دارند که جزییات توافق هسته ای ژنو مخفی بماند

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه مسئولات وزارت خارجه اصرار دارند که جزییات توافق هسته ای ژنو مخفی بماند، اذعان داشت: اکنون و پس از توافق اخیر در ژنو مذاکره کنندگان اقدام به امضا توافق نامه جدیدی کرده اند و معاون وزیر خارجه در خصوص این توافق نیز حاضر به بیان جزئیات نشد و عنوان می کندکه توافقات محرمانه است.

نبویان اظهار داشت: هر توافق نامه ای باید ابتدا در مجلس شورای اسلامی به تصویب برسد و با تغییر دادن واژه ها نمی توان مشکل را حل کرد .

وی با اشاره به اینکه بر اساس این توافق در واقع هیچ فعالیت هسته ای بدون اجازه آمریکا نمی توانیم انجام دهیم، گفت: در توافق هسته ای تهران معنای تضمین عینی تخریب همه تجهیزات هسته ای بود.

وی بیان داشت: براساس این توافق باز فرآوری نیز برای ایران میسر نیست و سالیانه برای تامین سوخت نیروگاه بوشهر نیاز به 90 تن سوخت پنج درصد غنی شده داریم اما از زمان آغاز دولت جدید تا کنون تنها چهار سانتریفیوژ در تاسیسات کشور نصب شده است.

نبویان ادامه داد: در بخش نهایی توافق نامه ژنو طرح اصلی حل برنامه هسته ای را بیان می کند که بر اساس آن ایران می تواند یک برنامه هسته ای با توافق غرب داشته باشد ولی مکان این غنی سازی مشخص نیست .

وی با اشاره به اینکه معاون وزیر امور خارجه عنوان می کرد که بر اساس نظر طرف مذاکره کننده تحریم ها علیه ایران در مدت 20 سال برداشته خواهد شد، افزود: بر این اساس در طول 20 سال تنها یک چهارم تحریم ها برداشته می شود و آنچه که تنها از تحریم ها درمقطع کنونی وعده داشته شده است فقط مختص برنامه هسته ای ایران است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: عزت ایران در توجه به درون است و بارها از مسئولان وزارت خارجه خواسته ام که مفاد توافق ژنو برای مردم در تلویزیون خوانده و توضیح داده شود،مردم حاضر به ذلت کشیده شدن نیستند و تیم مذاکره کننده هسته ای باید تقویت شود.

نبویان در خصوص عدم واکنش مجلس به این توافق اظهار داشت: اگر مجلس وارد شود گفته می شود در در اوایل کار دولت سنگ اندازی شد.