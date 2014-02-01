انجام نخستین عمل جراحی دیسک کمر با لیزر در بیمارستانهای ناجا/ کاهش هزینه های بستری و بازتوانی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید حیدریان روز چهارشنبه در حاشیه نخستین عمل جراحی دیسک کمر با لیزر در بیمارستانهای نیروی انتظامی اظهار داشت: کمردرد و درد سیاتیک ناشی از فشار دیسک است که در 60 درصد افراد مبتلا به دیسک کمر با انجمن فیزیوتراپی، آب درمانی و ورزشهای خاص طی 6 هفته نسبتاً درمان شده و فرد رو به بهبودی گام بر می دارد این در حالی است که اگر این روند درمانی موثر واقع نشود باید عمل جراحی باز انجام داد.

وی ادامه داد: امروز با پیشرفت علم به سمت جراحی کم تهاجم پیش می رویم و می توان انجام جراحی های کم تهاجم را انقلاب دوم در پزشکی نامید.

رئیس تیم این جراحی با اعلام اینکه در روش لیزردرمانی که در سال 91 مورد تایید انجمن غذا و دارو آمریکا قرار گرفته است از وسایلی شبیه سوزن برای درمان دیسک استفاده می شود، گفت: این عمل به صورت سرپایی انجام شده و بیمار دو ساعت پس از جراحی می تواند از بیمارستان ترخیص و پس از یک هفته به زندگی و فعالیت باز گردند.

وی با اشاره به مزایای این نوع جراحی تاکید کرد: این عمل نیاز به بستری، بیهوشی، ایجاد زخم ندارد و هزینه های بستری و بازتوانی نسبت به سایر روشها بسیار اندک است. سعی می کنیم با تلاش مسئولان و توسعه تجهیزات عمل های غیرتهاجمی را جایگزین عمل باز کنیم. امروز برای اولین بار در یکی از مراکز ناجا این عمل همزمان با آغاز دهه فجر انجام شد.