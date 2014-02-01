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۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۸

انجام نخستین عمل جراحی دیسک کمر با لیزر در بیمارستانهای ناجا/ کاهش هزینه های بستری و بازتوانی

رئیس تیم جراحان عمل جراحی دیسک کمر با لیزر گفت: برای اولین بار در بیمارستانهای نیروی انتظامی جراحی دیسک کمر با لیزر انجام شد.

 به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مجید حیدریان روز چهارشنبه در حاشیه نخستین عمل جراحی دیسک کمر با لیزر در بیمارستانهای نیروی انتظامی اظهار داشت: کمردرد و درد سیاتیک ناشی از فشار دیسک است که در 60 درصد افراد مبتلا به دیسک کمر با انجمن فیزیوتراپی، آب درمانی و ورزشهای خاص طی 6 هفته نسبتاً درمان شده و فرد رو به بهبودی گام بر می دارد این در حالی است که اگر این روند درمانی موثر واقع نشود باید عمل جراحی باز انجام داد.

وی ادامه داد: امروز با پیشرفت علم به سمت جراحی کم تهاجم پیش می رویم و می توان انجام جراحی های کم تهاجم را انقلاب دوم در پزشکی نامید.

رئیس تیم این جراحی با اعلام اینکه در روش لیزردرمانی که در سال 91 مورد تایید انجمن غذا و دارو آمریکا قرار گرفته است از وسایلی شبیه سوزن برای درمان دیسک استفاده می شود، گفت: این عمل به صورت سرپایی انجام شده و بیمار دو ساعت پس از جراحی می تواند از بیمارستان ترخیص و پس از یک هفته به زندگی و فعالیت باز گردند.

وی با اشاره به مزایای این نوع جراحی تاکید کرد: این عمل نیاز به بستری، بیهوشی، ایجاد زخم ندارد و هزینه های بستری و بازتوانی نسبت به سایر روشها بسیار اندک است. سعی می کنیم با تلاش مسئولان و توسعه تجهیزات عمل های غیرتهاجمی را جایگزین عمل باز کنیم. امروز برای اولین بار در یکی از مراکز ناجا این عمل همزمان با آغاز دهه فجر انجام شد.

کد مطلب 2226222

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