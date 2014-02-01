کمردرد و اعصاب و روان شایعترین بیماریهای ماموران پلیس

به گزارش خبرنگار مهر، سردار دکتر محمدرضا سیداحمدیان در حاشیه انجام عمل دیسک کمر با لیزر در بیمارستان امام سجاد(ع) نیروی انتظامی اظهار داشت: همزمان با پیشرفت علم پزشکی در دنیا بهداری نیروی انتظامی نیز از سطح نخست دنیا عقب نمانده و برخی عمل های جراحی را در نیروی انتظامی همراه با مراکز دانشگاهی انجام می دهد.

وی ادامه داد: باید سعی شود به سمت عمل های غیرتهاجمی برویم به همین دلیل برای نخستین بار امروز در بیمارستان نیروی انتظامی عمل دیسک کمر با لیزر با موفقیت انجام شد.

وی با بیان اینکه کمردرد نخستین بیماری شایع در میان ماموران پلیس است افزود: نیروهای پلیس به دلیل سبک زندگی و ماموریتها دچار کمردرد و دیسک می شوند و همین امر باعث می شود که خیلی زودتر از موعد بازنشسته شوند. ما سعی کرده ایم در ابتدا با اصلاح سبک نشستن در نیرو از وقوع کمردرد جلوگیری کرده و سپس با درمان های غیرتهاجمی کاری کنیم تا نیروها زودتر به سرکار بازگردند.

رئیس بیمارستان امام سجاد(ع) نیروی انتظامی ادامه داد: روش درمان با لیزر برای بیمار و سازمان های بیمه گر توجیه اقتصادی دارد چرا که این روش باعث کاهش عوارض برای بیمار و کاهش خدمات هتلینگ می شود که همین امر موجب شده تا هزینه ها برای سازمان های بیمه نیز کاهش یابد.

وی با برشمردن مهمترین بیماریها در میان نیروهای پلیس گفت: کمر درد، بیماریهای قلبی و عروقی و اعصاب و روان شایعترین بیماریهای در میان نیروهای پلیس است که همین امر باعث می شود آنها زودتر از موعد بازنشسته شوند.

سیداحمدیان با اعلام اینکه روزانه 1500 نفر به درمانگاه این بیمارستان مراجعه می کند افزود: سعی کرده ایم با سیستم نوبت دهی و فعالیت درمانگاه در دو شیفت حجم خدمات را با مراجعات متعادل کنیم.

به گفته وی، در خصوص آزمایش اعتیاد نیز در تلاشیم به جای ادرار از خون استفاده کنیم.