کشف 177 کیسه آرد خارج از شبکه در بخش دیشموک

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ جهان دیماز ظهر شنبه در کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه بیشترین میزان عرضه خارج از شبکه آرد در بخش دیشموک صورت می گیرد، افزود: نیروی انتظامی به تنهایی قادر به جلوگیری از عرضه خارج از شبکه آرد نیست.

وی با اشاره به اینکه مردم از کمبود آرد گلایه دارند، بیان کرد: آرد به میزان کافی در شهرستان کهگیلویه وجود دارد اما قسمتی از این آرد از شهرستان خارج می شود.

دیماز همچنین از کشف تعدادی موتورسیکلت خارجی در این شهرستان خبر داد.

همچنین مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه با بیان اینکه تعداد 10 داروخانه، 16 عطاری و 77 لوازم آرایشی و بهداشتی در این شهرستان وجود دارد، اظهار داشت: شبکه بهداشت و درمان به صورت ماهیانه از این مراکز بازدید به عمل می آورد.

عبدالحسین موسویان زاده اضافه کرد: در چهار ماهه اخیر سال جاری تعدادی لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و تاریخ مصرف گذشته به ارزش ریالی دومیلیارد ریال کشف شد.