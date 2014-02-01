  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۲ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۳۹

فروزان:

42 پروژه عمرانی دهه فجر در کاشمر افتتاح می شود

42 پروژه عمرانی دهه فجر در کاشمر افتتاح می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: فرماندار کاشمر از افتتاح و بهره برداری از 42 پروژه عمرانی به مناسبت دهه فجر در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان قبل از ظهر شنبه در دیدار مسولان شهرستان با امام جمعه کاشمر اظهارکرد: همکنون تمامی پیروزی های کشور را در عرصه سیاسی و نظامی مرهون خون شهدای انقلاب ، جنگ تحمیلی و شهدای هسته ای و رهبرکبیرانقلاب هستیم که کشور ما را در برابر ظالمان پیروز نگه داشته و با پشتوانه مستحکم مردم این پیروزی ها ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال در شهرستان بیش از 250 برنامه فرهنگی ، ورزشی و عمرانی پیش بینی شده است افزود: علی رغم مشکلات اعتباری ادارات در سال اخیر با کمک مسئولین ادارات، با صرف هزینه 5 میلیارد تومان در قالب 42 پروژه طرح قابل افتتاح در شهرستان داریم که بیش از هشت هزار و 500 خانوار از برکات افتتاح این پروژه ها بهره مندمی شوند.

وی افزود: از مجموع 42 طرح قابل افتتاح 29 طرح مربوط به بخش مرکزی و 12 طرح دیگر با اعتبار 3 میلیارد تومان مربوط به بخش کوهسرخ است.

فروزان با بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های فرهنگی امسال بخش تأتر میثاق که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ناحیه سپاه کاشمر برگزار می شود تصریح کرد: برگزاری جشن انقلاب توسط شهرداری، جشنواره‌های فرهنگی هنری، مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه‌ها از جمله دیگربرنامه ها است که امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها شاهد ایجاد فضای شاد برای شهروندان در سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی باشیم.

کد مطلب 2226226

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها