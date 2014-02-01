42 پروژه عمرانی دهه فجر در کاشمر افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی فروزان قبل از ظهر شنبه در دیدار مسولان شهرستان با امام جمعه کاشمر اظهارکرد: همکنون تمامی پیروزی های کشور را در عرصه سیاسی و نظامی مرهون خون شهدای انقلاب ، جنگ تحمیلی و شهدای هسته ای و رهبرکبیرانقلاب هستیم که کشور ما را در برابر ظالمان پیروز نگه داشته و با پشتوانه مستحکم مردم این پیروزی ها ادامه خواهد داشت.

وی با بیان اینکه در دهه فجر امسال در شهرستان بیش از 250 برنامه فرهنگی ، ورزشی و عمرانی پیش بینی شده است افزود: علی رغم مشکلات اعتباری ادارات در سال اخیر با کمک مسئولین ادارات، با صرف هزینه 5 میلیارد تومان در قالب 42 پروژه طرح قابل افتتاح در شهرستان داریم که بیش از هشت هزار و 500 خانوار از برکات افتتاح این پروژه ها بهره مندمی شوند.

وی افزود: از مجموع 42 طرح قابل افتتاح 29 طرح مربوط به بخش مرکزی و 12 طرح دیگر با اعتبار 3 میلیارد تومان مربوط به بخش کوهسرخ است.

فروزان با بیان اینکه یکی از مهم ترین برنامه های فرهنگی امسال بخش تأتر میثاق که به همت اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین ناحیه سپاه کاشمر برگزار می شود تصریح کرد: برگزاری جشن انقلاب توسط شهرداری، جشنواره‌های فرهنگی هنری، مسابقات ورزشی و برپایی نمایشگاه‌ها از جمله دیگربرنامه ها است که امیدواریم با اجرای این برنامه‌ها شاهد ایجاد فضای شاد برای شهروندان در سی و پنجمین بهار انقلاب اسلامی باشیم.