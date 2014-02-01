تدارک ویژه سازمان فرهنگی هنری تهران برای دهه فجر/ برپایی نمایشگاه قاب انقلاب و اجرای مراسم پرده خوانی

به گزارش خبرنگار مهر، پدرام پاک آیین روز شنبه در نشستی خبری با اشاره به برنامه های این سازمان همزمان با دهه فجر گفت: سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران از تمام ظرفیت خود در رشته‌های هنری و ادبی و فرهنگی برای بهتر برگزار شدن جشن انقلاب استفاده کرده است.

وی نقد و بررسی آلبوم های موسیقی و سرودهای انقلابی و برگزاری شب شعر انقلاب با حضور شاعران پیشکسوت نسل سوم و چهارم شعر انقلاب را از بخش های مهم فرهنگی عنوان کرد و گفت: هدف از این برنامه معرفی آثار برتر و ارتقای شعر انقلاب است که در این مورد رونمایی از چند آلبوم تازه هم با موضوع سالگرد پیروزی انقلاب در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران از برگزاری کارگاه عکاسی اجتماعی خبر داد و گفت: در حاشیه این کارگاه نمایشگاه عکس شهروندی در نگارخانه معرفت برگزار می شود. همچنین در طول مراسم راهپیمایی 22 بهمن هم در 5 مسیر از مردم عکس یادگاری گرفته می شود.

پاک آیین اجرای مراسم پرده خوانی انقلاب را از دیگر ویژه برنامه های فرهنگی شهرداری عنوان کرد و اظهار داشت: این برنامه در قالب دو اجرا اعم از خاطرات سال 57 و شهدای انقلاب اسلامی در مجتمع فرهنگی و هنری نور برگزار می شود که این ابتکار جدید موجب پیوند ظرفیت هنر سنتی پرده خوانی در فضای معنوی و برگرفته از نمادهای انقلاب و پیوند آن با قیام عاشوراست. همچنین در دهه فجر فرهنگسرای فردوس با مشارکت معاونت هنری سازمان میراث فرهنگی تهران اقدام به برگزاری خیابان هنر کرده که بیش از 70 هنرمند نسل سوم انقلاب آثار خود را در این خیابان عرضه می کنند.

وی از برگزاری لیگ بازیهای رایانه ای در فرهنگسرای فناوری اطلاعات خبر داد و گفت: در پایان این لیگ به برترین ها جوایزی اهدا می شود.

پاک آیین همچنین اعلام کرد که فرهنگسرای انقلاب برای دومین بار به برترین اثر جشنواره فیلم فجر با موضوع تجلی اراده ملی جایزه اهدا می کند. این اثر باید ارزش های انقلاب را به زبان تصویر بیان کرده باشد.

مدیر روابط سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در دامه با اشاره به برنامه های فرهنگسرای ایران ما گفت: ایجاد نمایشگاه نگار گذر در مسیر راهپیمایی 22 بهمن از مهمترین برنامه های این فرهنگسرا است. همچنین برپایی غرفه های کودک، نقاشی و کاردستی همراه با قصه گویی از مهمترین بخش های فعالیت این نمایشگاه در دهه فجر می باشد.

پاک آیین از افتتاح نمایشگاه قاب انقلاب در زیرگذر چهارراه ولیعصر تهران خبر داد و گفت: این نمایشگاه مجموعه آثار عکس انقلاب اثر قاسم حاج محمدی را همراه با روایتگری مبارزات مردم در دوران انقلاب به نمایش می گذارد. همچنین در این زیرگذر نمایشگاه دیگری از آثار منتخب بخش پوستر جشنواره پرچم تا پایان دهه فجر برگزار می شود.

وی اعلام کرد: تمامی این برنامه ها با رویکرد تحقق بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه 22 بهمن عید حقیقی ملت ایران است در خانه های فرهنگ سراسر محلات و فرهنگسراها برگزار می شود.