زنگ انقلاب در مدارس شهرستان دامغان به صدا درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه دامغان در آئین نواخته شدن زنگ انقلاب که به صورت نمادین در آموزشگاه راهنمایی شاهد پسران دامغان اجرا شد، زنگ انقلاب را به عنوان زنگ اسلام یاد کرد و اظهار داشت: زندگی امام خمینی (ره) برای ما ملت ایران الگوست و دانش آموزان ما باید با مطالعه زندگانی امام (ره) با افکار و اندیشه های ایشان بهتر آشنا شوند.

حجت الاسلام سید محمود ترابی با تاگید بر اینکه دهه مبارک فجر اختصاص به ایران اسلامی ندارد اضافه کرد: این جشن ها در دیگر کشورهای اسلامی نیز برگزار می شود و امروزه همه ملت های مسلمان در برگزاری جشن های انقلاب اسلامی ایران همکاری و مشارکت دارند.

وی با تاکید بر اینکه انقلاب اسلامی ایران یک انقلاب عظیم و تاریخی است تصریح کرد: امروز جمهوری اسلامی ایران به برکت خون پاک شهدا دارای عزت و اقتداری والایی است و باید از دستاوردهای آن پاسداری کنیم.

امام جمعه دامغان گفت: با آمدن امام راحل به میهن اسلامی ایران نورانیت و روشنایی به کشورمان بازگشت و ظلم و طاغوت برچیده شد.

آئین باشکوه زنگ انقلاب با همکاری کمیته فرهنگیان و دانش آموزی ستاد دهه مبارک فجر و شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد دهه مبارک فجر برگزار شد.

در این آئین فرماندار، جمعی از مسئولان دستگاه های اجرایی، روحانیت، فرماندهان نیروهی نظامی و انتظامی، دانش آموزان، دبیران آموزشگاه راهنمایی شاهد پسران دامغان و مسئولان آموزش و پرورش دامغان حضور داشتند.

دهه مبارک فجر از 12 تا 22 بهمن بوده و شعار امسال این دهه با عنوان پیشرفت عدالت در سایه حماسه سیاسی- حماسه اقتصادی نامگذاری شده است.