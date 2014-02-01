دانشگاهها به سمت تولید سوق داده شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله نورالله طبرسی ظهر شنبه در دیدار با روسا و کارکنان دانشگاههای علوم پزشکی، منابع طبیعی و کشاورزی، پیام نور، روزبهان و ادیب در دفتر نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به اینکه دانشگاه معبد علمی و مرکز تحول است، اظهارداشت: نارسایی در دانشگاهها زیاد است و وضعیت به گونه ایست که مدیران نمی توانند دانشگاه و دانشجویان را هضم کنند.

وی با بیان اینکه دنیا با علم رو به پیشرفت است نه با هنرمندان هالیوودی، افزود: اکتشاف و اختراع مرهون زحمات دانشگاهیان است و جایگاه بسیار خوبی در جامعه و دنیا دارند.

نماینده مردم مازندران در خبرگان رهبری به مشکل پرداخت هزینه دانشگاه توسط برخی خانواده ها، اشاره کرد و گفت: با توجه به وضعیت نامناسب ، برخی خانواده ها در پرداخت شهریه فرزندان خود به دانشگاه با مشکل مواجه می شوند که باید علم را در جامعه عمومی جلوه دهیم.

طبرسی بیان کرد: کلاس همه دنیا، دانشگاه است، باید همه مسئولین نظام به دانشگاه کمک کنند چون درغیر اینصورت به یک جامعه بدوی تبدیل می شود.

امام جمعه ساری به نامگذاری روز 12 بهمن به روز امام، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه اشاره کرد و اذعان داشت: امام راحل بنیانگذار، معمار و معیار انقلاب یک شخصیت استثنایی در روحانیت و غیر روحانیت بودند و هستند.

آیت الله طبرسی همچنین افزود: امام راحل با فداکاری، ایثار، با فکر واندیشه بت جاهلیت پهلوی را شکست و همه نقشه ها و طراحی های دشمنان را نقش بر آب کرد.

وی به تعریف امام راحل با توجه به اعتقادات، الگوها و زیر ساخت های اعتقادی اشاره کرد و اظهارداشت: امام راحل تک و تنها بعد از 11 مراجعه به کشور، جمهوری اسلامی را بوجود آورد.

نماینده ولی فقیه در مازندران با اشاره به فرمایشات امام راحل که آمریکا هیچ غلطی نمی کند، در آن زمان که امام راحل این حرف را زدند همه ترس از این داشتند که آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کند، تصریح کرد: عظمت یک انسان الهی ایستادگی، اعتقادات و پایداری است که امام این عظمت را نشان داد و باید در کلاس انسانیت امام راحل، رهبری، خواجه نصیری ها و شیخ الرئیس ها شرکت کنیم.

وی به وحدت بین حوزه و دانشگاه برای توسعه و پیشرفت تاکید کرد.با بیان اینکه دولت نسبت به دانشگاه بی تفاوت نیست، گفت: از برنامه های همه مسئولین نظام، تقویت دانشگاه هاست.